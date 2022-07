Vermisstmeldung Wer hat den 94-jährigen Josef Zihlmann aus Hägglingen gesehen? Der Vermisste ist am Sonntag nicht im Altersheim erschienen. Seither wird Josef Zihlmann gesucht.

Der 94-jährige Josef Zihlmann wird vermisst. zvg/Kapo AG

Am Sonntag, 17. Juli 2022, meldete das Altersheim Senevita, dass Josef Zihlmann nicht zum Nachtessen erschienen sei und vermisst werde. Die gesuchte Person dürfte mit ihrem elektrischen Rollstuhl in der Region unterwegs sein.

Eine umgehend eingeleitete Suchaktion führte nicht zum Erfolg. Trotz diversen Abklärungen durch Polizei und Familienangehörige bestehen keine Anhaltspunkte über seinen Verbleib.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei in Lenzburg (Telefon 062/886'01'17) oder an jeden Polizeiposten zu wenden. (phh)