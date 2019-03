Der Vermisste verliess am Dienstag um 16 Uhr eine betreute Einrichtung in Bremgarten und wurde dann nicht mehr gesehen.

«Die noch in der Nacht eingeleiteten Suchmassnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg», schrieb die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung am Mittwochnachmittag.

Es lagen zu dieser Zeit keinerlei Anhaltspunkte über den Verbleib des Teenagers vor. Gemäss Polizei dürfte er in seiner Orientierung beeinträchtigt sein.

Am Abend teilte die Kapo per SMS mit, dass der 13-Jährige wohlauf aufgefunden wurde. Weitere Informationen zu seinem Verbleib werden am Donnerstag bekannt gegeben.

Die Polizeibilder vom März: