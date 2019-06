Unzählige Kinder haben von ihm gelernt, wie man über die Strasse geht, vor dem Abbiegen über die Schulter zurückschaut, ein deutliches Handzeichen gibt und worauf es bei einem Velo ankommt, damit es verkehrstüchtig ist. Die ersten Kinder, die er geschult hat, sind heute selber Eltern, und deren Kinder haben ihn auch schon ins Herz geschlossen, Walter Friedli, den freundlichen Regionalpolizisten mit dem Lächeln auf den Lippen und mit Roby, seinem Assistenten, an seiner Seite.

Roby ist eine Handpuppe, die Friedli vor ein paar Jahren auf dem Markt in Bremgarten gekauft hat. Sie hat ihm seither gute Dienste geleistet, wenn er in den elf Gemeinden, die er als Verkehrsinstruktor betreute, die Kindergärtler auf die Gefahren im Verkehr aufmerksam machte. «Roby war dann einer von ihnen», erzählt der stolze Vater von drei Töchtern und mittlerweile auch schon vierfache Grossvater. «Er trug dasselbe Leuchtdreieck wie sie und hatte auch ein eigenes Chindsgitäschli.» Mit Begeisterung erzählt Friedli vom stufenmässigen Aufbau der Verkehrsinstruktion, den ersten Lektionen im Kindergarten bis zum krönenden Abschluss, der Veloprüfung in der vierten Klasse.

«Ja, ich bin so alt»

Am 18. Februar konnte Friedli seinen 65. Geburtstag feiern. Kaum zu glauben, dass dieser vitale Mann mit dem schon fast spitzbübischen Gesichtsausdruck nun seine Polizeiuniform für immer an den Nagel hängen soll. «Viele, die das von mir hörten, haben gestaunt und fragten mich: ‹Also: frühzeitige Pensionierung ...?› Aber es stimmt halt schon, ich bin so alt», bestätigt er mit einem Schulterzucken. «Ich wollte ja auch einen Abschiedsapéro im Trottenkeller machen, am 28. Februar. Aber dann wurde mir bewusst, dass es ja noch gar kein Abschied ist. Ich gehe nur als Polizist in Pension. Als Marktchef werde ich ja weiterarbeiten.» Eine gute Lösung, sowohl für den engagierten Verkehrsinstruktoren und Marktchef, als auch für die Stadt Bremgarten, denn Friedli hat in seinen beiden Betätigungsfeldern Wissen und Erfahrungen gesammelt, die sich seine Nachfolger erst noch aneignen müssen.

Nachfolge ist gesichert

So hat Friedli seine Nachfolgerin in der Verkehrsinstruktion, Luana Salvisberg, während der vergangenen Monate noch eingeführt und auf ihren Einsätzen begleitet. «Sie macht das sehr gut», lobt Friedli seine junge Kollegin, «und ich bin froh, dass dieser Bereich so weitergeführt wird, wie ich ihn aufgebaut habe.» Was ein hartes Stück Arbeit war, wenn man hört, in welchem Zustand der frisch ernannte Stadtpolizist Walter Friedli bei seinem Stellenantritt am 1. Oktober 1987 die Verkehrsinstruktion und das Marktwesen vorfand: «Das waren Ruinen.» Er war damals einer von nur drei Stadtpolizisten. «An der Gemeindeversammlung wurde damals eine vierte Stelle abgelehnt. Es hiess, wir sollten erst einmal die Verkehrsinstruktion und den Markt auf Vordermann bringen, bevor ein neuer Polizist angestellt werde.»