Verkehr Wie kann das Verkehrschaos in Wohlen gelöst werden? Und ist die Südumfahrung realistisch? In einer öffentlichen Informationsveranstaltung haben Gemeinde und Kanton über die aktuellen Verkehrsplanungen in Wohlen informiert. Im Vordergrund standen dabei die Gesamtverkehrsbetrachtung Wohlen, die Zweckmässigkeitsbeurteilung der Südumfahrung sowie die Aktualisierung des Kommunalen Gesamtplans Verkehr.

Viel Verkehr auf der Wohler Zentralstrasse an einem frühlingshaften Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr. Andrea Weibel

Es ist ein alltägliches Thema und es nervt viele: das Verkehrschaos in Wohlen. Gerade erst gab es gute Nachrichten von der Baustelle Nutzenbachstrasse. Ab Ende November wird die Strasse, die an Wohlen vorbeiführt, wieder durchgängig befahrbar sein. Das bedeutet, dass ein Grossteil der Autos und Lastwagen, die heute durch Wohlen fahren, wieder vom Zentrum fernbleiben werden. Doch das generelle Verkehrsproblem im Zentrum Wohlens wird auch das nicht lösen.

An einer Informationsveranstaltung zeigten nun die Gemeinde und der Kanton auf, wie in einer Gesamtverkehrsbetrachtung verschiedene Massnahmen zur Verbesserung des Verkehrssystems für den Raum Wohlen geprüft worden sind. Dabei werden alle Verkehrsmittel berücksichtigt, vom öffentlichen über den Fuss- und Veloverkehr bis hin zum motorisierten Individualverkehr.

«Die Erarbeitung der Gesamtverkehrsbetrachtung ist bereits gut vorangeschritten. Ein erster Berichtsstand soll bis zum Sommer 2022 vorliegen», informiert Nicolas Mühlich, Projektleiter des Kantons, in einer Mitteilung. In der Gesamtverkehrsbetrachtung sind unter anderem auch Erkenntnisse zum Verkehrsverhalten basierend auf Verkehrserhebungen und Modellauswertungen dokumentiert. Die Gesamtverkehrsbetrachtung dient als wertvolle Grundlage für den Kommunalen Gesamtplan Verkehr und die Zweckmässigkeitsbeurteilung der Südumfahrung.

In jeder Jahreszeit zeigt sich der Stau auf der Zentralstrasse etwas anders. Hier bei herbstlichem Morgennebel. Andrea Weibel (21.10.2021)

Bis im Herbst 2023 soll die Südumfahrung vertieft geprüft werden

Die Südumfahrung Wohlen ist als Zwischenergebnis im kantonalen Richtplan eingetragen. Die Umfahrungsstrasse soll die Bünztalachse (K124 / Farnstrasse) mit der Bremgarterstrasse (K127) verbinden und das Zentrum von Wohlen vom Verkehr entlasten. Eine vertiefte Prüfung der Südumfahrung hat bisher nicht stattgefunden. Diese Prüfung wird nun mit einer Zweckmässigkeitsbeurteilung angegangen.

Dabei stehen im Rahmen eines Variantenstudiums folgende Fragen im Vordergrund: Wie viele Personen würden von einer neuen Umfahrung profitieren und wie gross ist die Verkehrsentlastung im Zentrum von Wohlen? Wo und wie knüpft die Umfahrung ans bestehende Strassennetz an? Wo und wie wird die Bünz gequert?

Bald kann die Nutzenbachstrasse wieder befahren werden. Dann ist das Zentrum Wohlen wenigstens einen Teil seines Verkehrschaos los. Andrea Weibel (26.4.2022)

Nach der Bestimmung der Bestvariante folgt die Beurteilung der Zweckmässigkeit. Zweckmässig ist die Südumfahrung dann, wenn unter Berücksichtigung aller relevanten Kriterien die Vorteile einer Umfahrung überwiegen. Die Resultate der Zweckmässigkeitsbeurteilung werden bis zum Herbst 2023 erwartet.

Der Kommunale Gesamtplan Verkehr von Wohlen ist über zehn Jahre alt

Der Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) ist das zentrale Planungsinstrument für die Gemeinden im Aargau zur Abstimmung von Siedlung und Verkehr. Der KGV der Gemeinde Wohlen ist mittlerweile mehr als zehn Jahre alt. In der Zwischenzeit haben sich einerseits die Herausforderungen bezüglich Verkehr und Siedlung verändert, andererseits sind auch die Anforderungen an den KGV angepasst worden.

Aus diesen Gründen ist eine Überarbeitung des KGV sinnvoll. Bei der Überarbeitung werden die Erkenntnisse aus der Gesamtverkehrsbetrachtung und der Zweckmässigkeitsbeurteilung der Südumfahrung berücksichtigt.

Gemeindeammann Arsène Perroud hält in der Mitteilung fest: «Bei der Überarbeitung des KGV ist eine Mitwirkung der Bevölkerung im Rahmen mehrerer Workshops vorgesehen.» So werden sowohl Interessenvertretende wie auch interessierte und engagierte Personen aus der Bevölkerung die Gelegenheit erhalten, sich in die Planung einzubringen. (az)

Mehr zum Informationsabend vom 28. April folgt.