Dintikon Heftige Kollision mit Traktor: Strasse zwischen Villmergen und Dottikon musste gesperrt werden Beim Überqueren der Bünztalstrasse übersah ein Traktorfahrer ein herannahendes Auto. Bei der heftigen Kollision wurden zwei Beteiligte leicht verletzt.

Kurz nach zehn Uhr ereignete sich auf der Bünztalstrasse in Dintikon ein Unfall. Auf einer Seitenstrasse fuhr ein Traktor Richtung Hauptstrasse, und wollte diese Richtung Dintikon überqueren. Dabei übersah er ein Auto, das aus Richtung Lenzburg kam. Der Lenker konnte nicht mehr bremsen, und fuhr seitlich-frontal in den Traktor, der sich überschlug und auf dem Dach in der angrenzenden Wiese liegen blieb.

Der Traktorfahrer und die 26-jährige Automobilistin kamen beide mit leichten Verletzungen davon. Die beiden Kinder im Auto blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie die Kantonspolizei mitteilt. Für die Bergungsarbeiten blieb die Bünztalstrasse bis gegen 12.15 Uhr gesperrt. (kob/phh)

Die aktuellen Polizeibilder: