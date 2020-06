Verfahren eingestellt: Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Walter Dubler wegen Amtsgeheimnis-Verletzung

Die Affäre Walter Dubler ist um eine Episode reicher. Zur Erinnerung: Vor vier Jahren setzte die Aargauer Regierung den damaligen Gemeindeammann von Wohlen ab. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch. Juristisch blieb dagegen nichts hängen. Der parteilose Politiker wurde zwar vom Bezirksgericht Zurzach und vom Obergericht des Betrugs und der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig gesprochen – das Bundesgericht hat diese Urteile dann aber aufgehoben und an das Obergericht zurückgewiesen. Das Obergericht hat Dubler darauf in allen Punkten freigesprochen.

Dubler stand unter Verdacht, vor fünf Jahren Auszüge zweier geheimer Protokolle des Gemeinderates an die Presse weitergegeben zu haben. Die Gemeinde Wohlen hatte Anzeige gegen Unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung eingereicht.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen nun allerdings eingestellt. In einer Verfügung, die SRF vorliegt, begründet sie den Schritt damit, dass die Informationen aus dem Protokoll gar nicht geheim, sondern teilweise bereits öffentlich zugänglich waren. Es sei also irrelevant, wer was weitergegeben habe.

Damit verläuft ein weiteres Verfahren gegen Walter Dubler im Sand. Den Steuerzahler kostet dies ein weiteres Mal. Gemäss Regionajournal liegen alleine die Anwaltskosten von Dubler bei 13'000 Franken.