Vereine fürchten um Existenz: Die Freiämter Fasnächtler wollen vom Regierungsrat klare Vorgaben

Die Fasnacht im Freiamt nahm im vergangenen Jahr ein abruptes Ende: Wegen den zunehmenden Corona-Infektionen musste der Schüürball in Unterlunkhofen abgesagt werden, nachdem die Guggenmusik Sumpfer Stilzli eine Woche lang mit den Aufbauarbeiten beschäftigt gewesen war.

Und auch für die kommende Saison rechnen die Freiämter Guggen nicht mit einer Normalisierung der Situation. Trotzdem sind sie sich einig, dass die Fasnacht in irgendeiner Form stattfinden muss – an Ideen mangelt es nicht. Aber was ist möglich und was nicht?

Die Unsicherheit ist gross, so wenden sich die Vereine nun in einem Brief an den Regierungsrat – unterschrieben haben die Präsidenten von 15 Guggen und Fasnachtsvereinen. In ihrer Anfrage möchten sie Auskunft zu vier Punkten: Die erste und wohl wichtigste Frage ist, ob Fasnachtsanlässe überhaupt bewilligt werden.