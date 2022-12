Verbrechen Der Sühnestein von Bünzen: Er erinnert an einen längst vergessenen Mord In einem Waldstück, das Grütwald genannt wird, wurde 1682 der Müllerssohn Mathias Leontius Bochstler umgebracht. Ein Sühnestein erinnert an die blutige Tat. Ein Archäologe konnte helfen, etwas Licht ins Dunkle zu bringen.

Der Sühnestein im Bünzer Wald erinnert an ein Verbrechen. Bild: Verena Schmidtke

Selbst heutzutage mag den einen oder anderen Wanderer ein mulmiges Gefühl beschleichen, wenn er in der Dämmerung im Wald unterwegs ist. Geräusche klingen auf einmal viel lauter als gewohnt. Ein Knacken im Unterholz beschert einem plötzlich Hühnerhaut.

Glücklicherweise muss der heutige Spaziergänger sich nicht unbedingt davor fürchten, von Wegelagerern oder Räuberbanden um sein Hab und Gut – oder gar ums Leben – gebracht zu werden.

Ein Mord im Wald – der Heimat der Gesetzlosen

Vor gut 350 Jahren sah das allerdings anders aus. Damals war der Müllerssohn Mathias Leontius Bochstler im Wald zwischen seinem Wohnort Hermetschwil und Bünzen unterwegs.

Möglicherweise unternahm Mathias einen Botengang für die Mühle. Ob er Geld bei sich hatte? Sicher wird sich der junge Mann im Wald gut ausgekannt haben. Oder fühlte er sich dennoch nicht ganz sicher?

Wälder waren für Gesetzlose beliebte Aufenthaltsorte, boten sie doch hervorragende Möglichkeiten, sich vor der Obrigkeit zu verbergen. Überfälle waren zu jener Zeit keine Seltenheit. Ob Mathias hinter sich ein ungewohntes Geräusch hörte? Spürte er plötzlich einen heftigen Stoss, einen Schlag gegen den Kopf und dann nichts mehr? Das sind Spekulationen, sicher ist anscheinend nur, dass er im Grütwald einem Verbrechen zum Opfer fiel.

Die neue Infotafel zum Sühnestein im Grütwald. Bild: Verena Schmidtke

Der Zufall brachte Waldbesitzer und Archäologen zusammen

An diesen tragischen Vorfall erinnert bis heute ein sogenannter Sühnestein. Aufmerksamen Spaziergängern ist das Denkmal mit dem Kreuz vielleicht im Wald zwischen Bünzen und Hermetschwil schon aufgefallen. Bis vor etwa einem Jahr befand sich der Gedenkstein nicht im allerbesten Zustand. Fotos zeigen einen in sich zusammengesackten Stein, kein Wunder, nach beinahe 350 Jahren.

Der Schmied Donat Etterli aus Besenbüren, dem das Waldstück gehört, mochte dem Verfall nicht weiter zusehen. Die Geschichte, die hinter dem Stein steckt, war ihm allerdings bis dahin unbekannt. Die Inschrift liess sich kaum entziffern. Am Telefon berichtet er von seinen anfänglichen Überlegungen:

«Ich vermutete, dass es eventuell ein Denkmal für eine frühere Seuche sein könnte.»

Ein glücklicher Zufall wollte es, dass der Archäologe und Prähistoriker Max Zurbuchen aus Boniswil das Interesse am Stein mitbekam. Etterli hatte diesen mit in seine Werkstatt genommen, um ihn vorsichtig vor weiterem Verfall zu bewahren. Dafür putze und flickte er den Gedenkstein, wo es sehr nötig und vom Denkmalschutz her vertretbar war.

Der Archäologe hat nicht nur Ahnung von der Steinzeit, er kennt sich ausserdem mit alten Zeugnissen im Seetal und Freiamt aus. Als er sah, dass der Sühnestein nicht mehr an seinem Platz war, nahm er Kontakt zu Etterli auf. Zur Freude des Waldbesitzers konnte er ihm auch berichten, was er bei seinen früheren Recherchen zu dem Denkmal herausgefunden hatte.

Dank des Archäologen Max Zurbuchen konnte die Inschrift entziffert werden. Bild: Verena Schmidtke

Sühne- oder Mordsteine mussten vom Täter bezahlt werden

Die Inschrift des Steins besagt:

«1682 Mathias Leontius Bochstler So ch[u]nt vo Hermetschweyl Anno.»

Die Buchstaben im mittleren Teil des Kreuzes sind kaum zu entziffern, möglicherweise ist es eine Abkürzung für «Maleficus», das Lateinische Wort für Verbrechen.

Zurbuchen konnte recherchieren, dass der junge Mann ein Müllerssohn war. Seiner Vermutung nach wurde Bochstler im Wald ermordet, als er auf dem Heimweg war, nachdem er seinen Lohn erhalten hatte.

Sühnesteine, die auch Mordsteine genannt werden, wurden nach einem Urteil an der Stelle errichtet, an der ein Mord geschehen war. Den Stein musste der Verbrecher als Zusatzstrafe bezahlen. Max Zurbuchen führt aus:

«Wegen der besseren Öffentlichkeitswirkung verlegte man den Ort des Verbrechens gern an einen Weg, wo die Vorüberkommenden den Sühnestein besser sehen und sich an die Geschichte erinnern konnten.»

Die Stelle im Grütwald findet er passend, da der alte Weg von Waltenschwil nach Hermetschwil hier entlangführte. Damit die Tat an Mathias Leontius Bochstler auch heute nicht in Vergessenheit gerät, hat Donat Etterli nun eine kleine Infotafel an einem Baum neben dem Sühnestein angebracht.