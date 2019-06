Am 8. Februar 1919 wäre der Velo-Club Hägglingen beinahe nicht gegründet worden. Dabei musste man nicht einmal Velo fahren können, um Mitglied zu werden. Einzige Bedingung war, dass man ein Velo besass. Und das taten in Hägglingen scheinbar viele. Trotzdem: Es waren lediglich neun Männer, die sich an jenem Tag, an dem laut Wetterarchiv zwischen –11,8 und –3,8 Grad herrschten, in Hägglingen versammelten, um den Velo-Club aus der Taufe zu heben. Bei so geringem Interesse bringt ein Verein nichts? Tja, das sahen die neun Mannen anders. Sie stellten Statuten auf, wählten Sam. Wernly zum Präsidenten und sorgten so dafür, dass der heutige VC Hägglingen unter Präsidentin Monika Andres ein grosses Fest feiern kann. Dass ihr winziger Verein seinen 100. Geburtstag erleben würde, hätten sich die Gründer vermutlich nie träumen lassen. Aber was sie sicher nie geglaubt hätten, ist, dass dann eine Frau den mittlerweile 140 Velofreunde zählenden Klub leitet.

Irgendwann fuhr man Velo

Vieles aus der 100-jährigen Vereinsgeschichte klingt aus heutiger Sicht unglaublich. Beispielsweise ging es anfangs tatsächlich nicht ums Velofahren. «Man wollte einen Verein, mit dem man am Dorfleben teilnehmen konnte», weiss die heutige Präsidentin aus Interviews mit ehemaligen Präsidenten, die sie für die Chronik interviewt hat. Irgendwann habe der Velo-Club aber doch beschlossen, Sonntagsausfahrten mit dem Velo zu unternehmen. «Damals hatten die meisten Velos nur einen Gang und Trinkflaschen nahm man keine mit. Bis um den Zugersee seien die Ausfahrten gegangen, jedoch immer so, dass man abends wieder pünktlich im Stall war», hat Andres erfahren. Schmunzelnd berichtet sie: «Auf einer Ausfahrt seien die Radler bis nach Othmarsingen gekommen, dort sei einer, der wenig sah, gestürzt, alle anderen in ihn reingefahren, die Räder waren kaputt und man musste sich wieder auf den Heimweg machen.»

Volksradtouren, Blumen-Corsos

Später haben die Häggliger an kantonalen und nationalen Volksradtouren mitgemacht, an denen man an verschiedenen Orten seine Kontrollkarte abstempeln musste, und bei denen die Fahrer als Team gewertet wurden. «Da gab es Leute, die schummelten, indem sie das Fahrrad mit dem Auto in die Nähe der Posten chauffierten und dann nur wenig Strecke per Velo zurücklegten», erzählt Andres kopfschüttelnd.

Und es gab die Blumen-Corsos. Bei diesen fuhren jeweils Sechserteams mit Militärvelos herausgeputzt und mit Blumen geschmückt in Paraden mit. Einer in der Mitte hielt eine Stange, von der aus Bänder zu den anderen Fahrern gingen, die perfekt abgestimmt Reigen fuhren. Das gab Punkte – der Velo-Club Hägglingen war richtig gut. Aber auch das gaben sie irgendwann auf.

Velo-Club teert die Strasse

Etwas anderes, was aus heutiger Sicht nahezu unglaublich klingt: Ende der 50er-Jahre, als Autos und Motorräder die Alltagswelt einnahmen, glaubten die Velo-Clübler, ihre Mitglieder an motorisierte Vereine zu verlieren. «Am 1. Januar 1960 taufte man den Verein in Velo-Moto-Club um», so Andres. Man organisierte beispielsweise eine Art Orientierungslauf für Autos, wobei man von Posten zu Posten fahren musste.