Valora kämpft im Freiamt mit Umsatzeinbussen – und schliesst Filialen

Wer am Bahnhof Muri nach einer Verpflegungsmöglichkeit sucht, steht vor verschlossenen Türen. Die «Avec»-Filiale ist zu. «Bis auf weiteres geschlossen» steht verwischt und handgeschrieben auf einem vorgedruckten Anschlagzettel.

Mit einem positiven Coronafall unter den Mitarbeitenden wie zuletzt am Standort Sursee habe dies allerdings nichts zu tun, versichert Valora-Sprecher Martin Zehnder auf Anfrage. «Der ‹Avec›-Shop in Muri ist bereits seit dem 6. Juli vorübergehend geschlossen», schreibt er. Grund dafür seien indirekt die Massnahmen des Bundes.

«Die behördlichen Anordnungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus haben schweizweit zu starken Frequenz- und Umsatzverlusten an den Valora-Standorten geführt. Aus diesem Grund wurden und werden auch weiterhin verschiedene Verkaufsstellen vorübergehend geschlossen oder deren Öffnungszeiten reduziert.» Sämtliche Mitarbeiter des «Avec»-Shops in Muri sind aktuell in Kurzarbeit.

Wiedereröffnung unklar

Wann und ob die «Avec»-Filiale am Bahnhof Muri wieder öffnen wird, ist nach wie vor unklar. «Der genaue Zeitpunkt der Wiedereröffnung des ‹Avec›-Shops in Muri hängt davon ab, wie sich die Kundenfrequenzen im Zuge der Coronakrise entwickeln – auch vor dem Hintergrund der neuen behördlichen Massnahmen. Wir werden die Situation genau beobachten und hoffen, dass wir so schnell wie möglich wieder für die Kunden da sein können», sagt Zehnder.

Definitiv geschlossen wird per 24. Dezember aus denselben Gründen die «k kiosk»-Filiale am Bärenplatz in Wohlen. Kunden müssen ab diesem Datum auf die Verkaufsstellen am Bahnhof, im Migros-Gebäude oder jene neben dem ehemaligen Kino Rex ausweichen.

Weitere Freiämter Standorte der Valora-Gruppe seien derzeit nicht von einer Schliessung betroffen.