Sie war erst 19 Jahre alt, als sie 2015 das Telefon auf dem Steueramt in Therwil abnahm. Anna K. arbeitete damals seit sechs Monaten dort. Einen Anrufer wie Paul O. hatte sie vorher noch nie gehabt. «Er sagte, er werde auf die Gemeinde kommen, um erst mich und dann alle anderen umzubringen», sagt sie vor dem Aargauer Obergericht. Die junge Frau lächelt zwischen ihren Aussagen ab und zu nervös. Sie dachte eigentlich, dass sie diesen Fall hinter sich lassen konnte. Paul O., damals wohnhaft in Oberlunkhofen, sitzt wenige Meter hinter ihr.

Es ist das vierte Mal, dass Paul O. wegen dieser Drohung vor Gericht steht. Das Bezirksgericht Bremgarten hatte ihn im Oktober 2016 schuldig gesprochen. Das Urteil: eine unbedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Er zog das Urteil weiter und forderte einen Freispruch. Das Obergericht bestätigte das Urteil der Erstinstanz im Oktober 2017. Paul O. zog bis vor Bundesgericht. Dieses wies das Obergericht schliesslich an, die Mitarbeiterin des Steueramts erneut zu befragen.

Er streitet die Todesdrohung ab

«Das ist alles schon drei Jahre her, deshalb sage ich das, woran ich mich erinnern kann», sagt Anna K. Sie hatte vor diesem Telefonat noch nie mit Paul O. zu tun gehabt. Wie gross ihre Angst gewesen sei, will der Gerichtspräsident wissen. «Ich fühlte mich beängstigt und verunsichert. Ich wusste nicht, ob er nicht plötzlich am Schalter auftauchen würde.»

Bis jetzt hat Paul O. abgestritten, dass er Anna K. mit dem Tod gedroht haben soll. Er sei damals in einer schwierigen Lebenssituation gewesen, erklärt er in einem schwer verständlichen Ton. Scheidung, Unterhaltszahlungen, offene Rechnungen. Er musste überall um Aufschub betteln. Die Angestellte des Steueramts habe kein Verständnis für seine Situation gezeigt. «Ich wurde laut und unfreundlich, habe ihr aber nicht gedroht.»

«Er verhält sich unmöglich, ist aber kein unmöglicher Typ», sagt sein Anwalt und plädiert für eine kürzere Freiheitsstrafe. Mehrere Gutachter hatten dem Angeklagten eine psychische Störung attestiert. Das letzte Gutachten aus dem 2017 widersprach dieser Diagnose.

Ein letztes Wort will er nicht sprechen, «Ich bin überfordert», sagt Paul O. und zuckt mit dem Schultern. Für die Richter bestehen auch nach dieser Verhandlung keine Zweifel, dass der Angeklagte diese Drohungen ausgesprochen hat. «Wir haben aber gesehen, dass Sie damals nicht angerufen haben mit dem Vorsatz, zu drohen. Sie drohten erst, als Sie sich in Ihrem Anliegen nicht verstanden fühlten», sagt der Gerichtspräsident. Das Obergericht fasst ein neues Urteil: statt zehn Monate muss Paul O. sechs Monate ins Gefängnis.