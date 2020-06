Urteil im «Casa-Loca»-Fall: Ehepaar muss ins Gefängnis und die Schweiz verlassen - wegen Brandstiftung

Am 4. Juni mussten sich Piero und seine Frau (alle Namen geändert) vor dem Bezirksgericht Bremgarten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Wirtepaar vor, etwas mit dem Brand ihres Restaurants «Casa Loca» im Februar 2019 zu tun zu haben. Piero, ein gebürtiger Italiener, soll in seinem Heimatland zwei Landsleute angeheuert haben, das Lokal in Villmergen anzuzünden.

Die Polizei kam schon kurz nach dem Brand zum Schluss, dass es Brandstiftung war. Schnell fiel der Verdacht auf das Wirtepaar. Von einigen wichtigen Details hat die Staatsanwaltschaft allerdings nur Kenntnis, weil Piero selber sehr gesprächig war. Er hatte seinem Zellengenossen in Untersuchungshaft im Detail geschildert, wie er vorgegangen war und dass er sein Restaurant anzünden liess, um die Versicherung zu betrügen. Der Plan des Ehepaars war es, die Schweiz mit dem Geld der Versicherung in Richtung Kalabrien oder Santo Domingo zu verlassen. Der Zellengenosse behielt die Beichte nicht für sich, sondern erzählte alles der Staatsanwaltschaft. Piero und seine Frau mussten aufgrund der neuen Erkenntnisse erneut in Untersuchungshaft.

Verteidiger forderten Freisprüche

Die Staatsanwaltschaft wollte Piero acht und seine Frau sechs Jahre ins Gefängnis stecken, gefolgt von einem jeweils 15-jährigen Landesverweis. Die beiden Verteidiger hingegen verlangten einen Freispruch. Sie stellten die Aussagen des Zellengenossen infrage.