Beinwil Stall- und Scheunendach von Bauer Rütimann wurden verhagelt, ein Teil des Weizens ist verloren – und schon droht das nächste Ungemach In Beinwil im Freiamt waren etliche Höfe von den jüngsten Unwettern betroffen. Wir besuchten den Lindenhof, den Hagel, Starkniederschlag und sogar eine kleine Überschwemmung heimsuchten. Der Bauer hofft, dass die angesagten neuen Starkniederschläge diesmal weniger heftig ausfallen.

Bauer Beat Rütimann vor dem Tenn, dessen Dach neu gemacht werden muss. Das des Viehstalls rechts ist bereits geflickt. Fabio Baranzini

Der Lindenhof in Beinwil im Freiamt liegt leicht oberhalb des Dorfes, lieblich in den Hang eingebettet. Er ist einer der vielen Höfe im Aargau, die von Unwettern heimgesucht wurden. Hier zerschlug am 28. Juni ein Hagelsturm die Dächer des Viehstalls und des Tenns. Am Dienstag vor einer Woche folgte noch eine Überschwemmung. Und dies, obwohl die Reuss weit weg und nirgendwo ein Bach in Sicht ist. Aber es schüttete wie aus Kübeln, das Wasser lief in Bächen die Hänge runter. So stand der Stall plötzlich 10 bis 15 Zentimeter unter Wasser.

Pächter war in Muri für die Feuerwehr im Einsatz

Feuerwehrleute pumpen auf dem Lindenhof Wasser ab. Hinten der Viehstall, in dem das Wasser bis 15 cm hoch stand. Elisabeth Melliger

Pächter Beat Rütimann war allerdings nicht da. Er war zu dem Zeitpunkt bereits für die Murianer Feuerwehr im Einsatz, konnte später aber noch dazustossen. So rückte die Feuerwehr aus Beinwil an und pumpte das Wasser weg, das inzwischen auch aus dem Gully quoll. Hofbesitzerin Elisabeth Melliger fotografierte die Szenerie. Ein Feuerwehrmann hob mit einem Bagger einen Graben aus, sodass nicht noch mehr Wasser eindringen konnte. Gemeinsam wurde das Ereignis ohne bisher sichtbare grössere Schäden bewältigt. Elektronische Geräte im Stall hatte man rechtzeitig höher lagern können.

Grosse Schäden richtete dafür der Hagel an. Die Eternitdächer des Viehstalls und der riesigen Scheune wurden in Mitleidenschaft gezogen. Rütimann hatte Glück im Unglück und konnte für den Viehstall sogleich Eternit in derselben Farbe beschaffen. Zwei Tage danach sah man dem Stalldach nichts mehr an. Das habe sein müssen, sagt Rütimann: «Es tropfte uns ständig auf den Kopf. Die empfindliche Elektronik im Stall war gefährdet. Mit der raschen Reparatur haben wir teure Folgeschäden verhindert.»

Bereits monatelange Wartefrist für neuen Eternit

Immer noch bedrohlich feuchte Decke im Tenn. Teilweise fängt es bereits an zu grauen. Das macht Beat Rütimann grosse Sorge. Fabio Baranzini

Das Scheunendach ist ungleich grösser. Rund 1000 Quadratmeter sind mit Plastik leidlich geschützt, das Baugerüst steht. In der Scheune sind zur Sicherheit der Dachdecker bereits riesige Netze aufgespannt. Das ganze Dach müsse man neu machen, sagt Rütimann: «Es ist zwar nicht alles kaputt, aber wenn man drüber geht, um die defekten Eternitplatten zu ersetzen, gehen neue kaputt.» Er rechnet mit Kosten von rund 100'000 Franken.

Für das Dach braucht er eine Baubewilligung mit kantonaler Zustimmung. Diese Woche war er allerdings jede Minute des Tages draussen im Einsatz, für Behördenschreiben fehlte die Zeit. Sein «Büro» ist derzeit der Traktor. Doch im Moment ist seine grösste Sorge, welchen Eternit er bestellen soll und wann er eintrifft. Weil so viele Dächer kaputt sind, beträgt die Lieferfrist inzwischen zwei Monate.

Grösste Sorge: Bleibt das Heu mit provisorischem Dach trocken?

Hier kommt noch mehr Heu rein. Die weissen Löcher im Dach sind vom Hagel verursacht. Auf dem Dach hängt derzeit eine riesige Plastikplane. Fabio Baranzini

Die provisorische Abdeckung bereitet ihm enormes Bauchweh. Im Tenn ist schon viel Heu eingelagert, weiteres kam diese Woche dazu, nachdem man endlich wieder mähen konnte. Rütimann zeigt den Journalisten die immer noch am Innendach haftende Feuchtigkeit, Bretter darunter drohen zu grauen, wenn es so bleibt. So ist der Heulüfter Tag und Nacht im Einsatz.

Seine grösste Sorge ist, dass beim nächsten Unwetter Planen reissen und die eingelagerten Riesenmengen Heu nass werden könnten. Das wäre dann das ultimative Fiasko. Ohnehin konnte man des Wetters wegen erst zum zweiten Mal (statt wie üblich zum dritten Mal) mähen. Jetzt hofft er, dass wenigstens der angekündigte neue Starkregen weniger heftig wird.

Die Unwetter vom Juni und Juli trafen Landwirt Beat Rütimann in Beinwil (Freiamt) besonders stark. Mathias Küng

Reihenweise geknickter Weizen und leere Ähren

Hagel und Starkregen beschädigten auch viele Felder. Rütimann pflanzt Weizen und Mais. Ein Weizenfeld wächst wenige Dutzend Meter hinter dem Lindenhof. Rütimann atmet tief durch, als er davor steht. Er zeigt reihenweise geknickte Halme, zeigt volle Ähren und solche, an denen nichts mehr dran ist. Auch hier betont er erneut, andere Bauern und erst recht Deutschland habe es viel schlimmer getroffen als ihn. Doch er schätzt, dass etwa ein Drittel seiner Weizenernte entfällt. Das trifft ihn deshalb besonders, weil er keine Hagelversicherung hat: «15 Jahre ging das gut, ich sparte viele Prämien. Jetzt muss ich den Schaden halt selbst tragen.»

«Trotz Schäden für Milch keinen Rappen mehr»

Die Auswirkungen des Unwetters auf den Weizen. Fabio Baranzini

Geknickter Weizen auf dem Lindenhof. Fabio Baranzini

Er hofft, dass nicht noch viel weitere Nässe dazukommt, sonst drohen dem Weizen vor der Ernte auch noch Pilze. Der Weizen war für die Mehlproduktion gedacht, jetzt taugt er wohl nur noch als Viehfutter, sagt er. Je nach Wetterentwicklung könne es auch besser herauskommen, macht er sich selber Mut. Es ist zu früh, abzuschätzen, ob er für den Winter Futter zukaufen muss, sagt Rütimann weiter. Das Heu, das er nach dem langen Regen endlich einbringen konnte, sei allerdings von miserabler Qualität. Traurig stimmt ihn, dass die Bauern, auch wenn sie Riesenschäden haben, «für die Milch keinen Rappen mehr bekommen, derweil Handwerker ihre höheren Materialkosten den Kunden weitergeben können».

Sonst hört man von ihm kein Wort der Klage. Er legt einfach die schwierige Situation dar, in der er und viele andere Bauern sind, und hofft, dass es dieses Jahr wenigstens noch für einen dritten Grasschnitt reicht.