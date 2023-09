Unterlunkhofen 8 Jahre Planung, 20 Monate Bauzeit: Die sanierte Zugerstrasse und das Ende des Wartens werden gross gefeiert «Strassensperre mal anders» – unter diesem Motto feiert Unterlunkhofen drei Tage lang seine neu sanierte Zugerstrasse, die neuen Bushaltestellen und den viel leiseren Strassenbelag. «An diesen drei Tagen darf es nochmals etwas lauter werden», sagt Bereichsleiter Martin Bühler im Namen des Kantons.

«Wir haben gebaut», sagte der Unterlunkhofer Gemeindeammann Peter Hochuli an seiner Ansprache am Freitagabend, durch die er das dreitägige Dorffest eröffnete. «Wir haben lange gebaut. Wir haben sehr lange gebaut.» Lachend fügte er hinzu: «Aber wenn dir jemand Steine in den Weg legt, dann versuch doch wenigstens, was Schönes daraus zu machen.»

Wunderschöne Abendstimmung: Unter dem Motto «Strassensperre mal anders» feiert Unterlunkhofen das Ende der Bauarbeiten an der Zugerstrasse mit einem dreitägigen Dorffest. Bild: Andrea Weibel

Genau so sei es nämlich bei den Sanierungsarbeiten an der Zugerstrasse gewesen. Dort hat bei Weitem nicht alles genau so geklappt, wie es hätte klappen sollen. «Ich war einmal auf der Baustelle und hörte einen Arbeiter fluchen. Ich fragte, was los sei, da sagte er, er sei auf eine Leitung gestossen, aber auf dem Plan sei gar keine eingezeichnet.»

Aus diesem und vielen anderen Gründen erhielten gerade die Bauarbeiter, aber auch alle anderen an der Strasse beteiligten Leute einen tosenden Applaus. Und der Applaus galt auch all jenen, die monatelang Geduld haben mussten, bis das Werk endlich vollbracht war. Auch hier hatte Hochuli wieder ein schönes Zitat parat: «Geduld haben, heisst nicht, warten zu können. Sondern es ist die Fähigkeit, beim Warten auch noch gut gelaunt zu bleiben.»

Elf Einwendungen verzögerten Bau um drei Jahre

Auch jene, die während des Wartens ihre gute Laune verloren haben, finden diese nun bestimmt wieder. Denn: «Es ist ein gutes Werk, eine tolle Strasse und vor allem eine ruhige, über die man so schön segeln kann», freute sich der Ammann. «Und abgesehen von ein paar unvorhergesehenen Problemen hat es sogar richtig Spass gemacht, mit diesem guten Team zusammenzuarbeiten.»

Gemeindeammann Peter Hochuli (links) und Martin Bühler von der Abteilung Tiefbau des Kantons eröffneten das Fest. Bild: Andrea Weibel

Dem konnte auch Martin Bühler, Bereichsleiter Realisierung der Abteilung Tiefbau des Kantons, nur zustimmen. Er erinnerte daran, dass 2013 die Planungsarbeiten gestartet hätten. «Die Strasse war in einem extrem schlechten Zustand. Bei den gemeindeeigenen Werkleitungen sah es noch schlimmer aus.»

2016 wäre alles bereit gewesen, die Gemeindeversammlung stimmte dem Kredit zu. «Doch dann gab es elf Einwendungen, die wir bereinigen mussten. Wir konnte sie alle einvernehmlich lösen, aber das hat uns drei Jahre gekostet.» Acht Jahre dauerte darum die Planung, danach konnte die Umsetzung in 20 Monaten abgeschlossen werden. Im vergangenen Juli konnte sie endlich dem Verkehr übergeben werden.

Jetzt darf es nochmals etwas lauter werden

Ein weiteres Highlight ist für ihn, dass der bewilligte Kredit von 8 Mio. Franken eingehalten werden konnte. Vor allem aber ist er froh, dass keine Unfälle auf der Baustelle passiert sind. «Jetzt hoffe ich, dass Sie viel Freude an der besseren und leiseren Strasse haben werden. In den kommenden zwei Tagen darf es aber nochmals ein wenig lauter werden», freute sich Bühler und eröffnete das dreitägige Dorffest zusammen mit Hochuli offiziell.

10 Bilder 10 Bilder Alva (6) zeigt ihr Können beim Rodeo. Bild: Seav-Seang Lim

Um die Strassennutzenden nicht noch länger warten zu lassen, findet das Fest auf dem Schulhausgelände statt. Dort warten am Samstag Foodtrucks, Bars, Konzerte und ein Funpark für Kinder auf die Festbesuchenden.

Am Sonntag schliesst ein Brunch das Fest ab. Anmeldung dazu auf der Website. Ausserdem wird um 9.30 Uhr die Zugerstrasse offiziell gesegnet.