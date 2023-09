Unterlunkhofen Seit April an drei Tagen pro Woche geöffnet – Warum der KiMi Hort in Unterlunkhofen so beliebt ist Der KiMi Hort in Unterlunkhofen hat sein Angebot per April erweitert und nun auch am Donnerstag geöffnet. Die Standortleiterin Angelina Armati erklärt, warum das Hortangebot so rege benutzt wird.

«Die Nachfrage war gross», kommentiert die Standortleiterin Angelina Armati die Erweiterung der Betreuungszeiten des KiMi Horts in Unterlunkhofen. Seit April hat die Kindertagesstätte, nebst Montag und Dienstag, zusätzlich auch am Donnerstag geöffnet – und das nicht einmal anderthalb Jahre nach der Eröffnung im Januar 2022.

Angelina Armati (rechts) und Charlotte Kuhny sind Betreuerinnen im KiMi Hort in Unterlunkhofen. Bild: Vianne Häfeli

Als Grund für die grosse Nachfrage gibt Armati zum einen das Wachstum der Gemeinde an. Aber auch in den letzten Jahren habe sich viel getan, sodass öfters beide Elternteile berufstätig sind. Folglich benötigen die Kinder mehr externe Betreuung. «Die Gesellschaft erkennt es heutzutage mehr an, dass auch die Frau arbeitet. Früher war es komisch, wenn man das Kind für fünf Tage in der Woche in den Hort brachte», erklärt Armati.

Eine Umfrage führte zum Entschluss

Neben der Tagesmutter ist der KiMi Hort das einzige derartige Angebot in der Gemeinde. Es wurde im Vorfeld eine Umfrage durchgeführt, ob zusätzliche Betreuungstage erwünscht seien. Das Resultat war eindeutig: eine Mehrheit der Eltern wünschte sich einen zusätzlichen Betreuungstag.

Die Kinder können in der Tagesstätte basteln, malen, Hausaufgaben machen, turnen und spielen. Ausserdem unternehmen die Betreuerinnen viele Ausflüge mit den Kindern. «Wir sind viel draussen und unternehmen zum Beispiel Spaziergänge zu Bauernhöfen», erzählt Armati. In den Schulferien veranstaltet der Hort eine Themenwoche und unternimmt Exkursionen, beispielsweise in den Zoo oder ins Technorama.

Das Ziel ist, die ganze Woche offen zu haben

Momentan werden ausschliesslich Kinder aus dem Dorf betreut. «Dies hat sich so ergeben, da wir direkt neben der Schule sind», sagt Armati. Die Tagesstätte hat eine Kapazität von rund 30 Plätzen. Viele Kinder gehen direkt nach Schulschluss um 11.50 Uhr in den Hort und verbringen dann den Nachmittag dort. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, ausschliesslich im Hort Mittag zu essen. Während den Schulferien ist die Tagesstätte die ganze Woche ab 7 Uhr morgens geöffnet.

Die KIMI Krippen AG hat in der ganzen Deutschschweiz über 30 Standorte und wächst stetig. Die Geschäftsleitung entscheidet jeweils, wo sie neue Standorte anbieten könnten. In der Region bietet das Netzwerk weitere Krippen in Arni und Fislisbach an.

In Hinblick auf die Zukunft sagt Armati: «Das Ziel wäre, die ganze Woche geöffnet zu sein.» Zuerst einmal wird jedoch geschaut, wie sich das jetzige Angebot in Unterlunkhofen bewährt. Die Nachfrage bei den Eltern sei aber auf jeden Fall da.