Unterlunkhofen Inselschutzpfosten umgefahren und davongefahren In der Nacht auf Freitag prallte ein unbekanntes Fahrzeug gegen zwei Inselschutzpfosten. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr das Fahrzeug weg. Die Polizei sucht Auskunftspersonen.

Kurz nach 2 Uhr nachts meldete eine Drittperson der Polizei, dass auf der Zugerstrasse Trümmerteile auf der Strasse liegen. Die ausgerückte Patrouille der Mobilen Polizei konnte dann feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen die zwei Inselschutzpfosten des Fussgängerstreifens geprallt war.

Das Fahrzeug dürfte dann gewendet und in Richtung Rottenschwil weggefahren sein, ohne sich jedoch um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062/886'88'88) in Verbindung zu setzen. (phh)

