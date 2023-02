In abgestellten Anhänger geprallt: «Wusste zuerst gar nicht, ob ich noch lebe»

Anita Grogg fuhr am Freitagmittag in Unterlunkhofen frontal in einen parkierten Anhänger. Dabei verletzte sie sich nur leicht. Im Interview erzählt sie, wie sie den aussergewöhnlichen Unfall erlebt hat.