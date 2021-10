Unterlunkhofen Grosse Sanierung der Zugerstrasse nach sieben Jahren gestartet: «Unser Ziel war, dieses Jahr noch zu bauen» Die Zugerstrasse durch Unterlunkhofen bekommt in den nächsten eineinhalb Jahren ein neues Gesicht. Die nötige Sanierung bringt Verbesserungen für zu Fuss Gehende, den öffentlichen Verkehr, die Autofahrenden und die Anwohnerinnen und Anwohner.

Gemeinderäte, Bauteam und Vertreter des Kantons beim symbolischen Spatenstich zur Sanierung der Zugerstrasse in Unterlunkhofen. Marc Ribolla

Eine anschaulichere Szene hätte sich kein Drehbuchautor ausdenken können. Wenige Minuten vor dem symbolischen Spatenstich zur Sanierung der Zugerstrasse in Unterlunkhofen kracht es am Dienstagnachmittag an einer neuralgischen Stelle. Zwei Fahrzeuge kommen sich auf der Kreuzung zur Rottenschwilerstrasse zu nahe. Blechschaden.

So etwas soll in Zukunft weniger passieren. «Der dortige Knoten wird grösser und erhält mehr Platz», erläutert Marius Büttiker, zuständiger Sektionsleiter beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt, mit Blick auf die Kreuzung. Eine höhere Verkehrssicherheit ist eines der Ziele, die der Kanton und die Gemeinde mit der Sanierung der Zugerstrasse verfolgen.

Die Kreuzung Rottenschwilerstrasse und Zugerstrasse ist ein neuralgischer Knoten, der nun angepasst wird. Marc Ribolla

Mit dem nun erfolgten Baustart für den 600 Meter langen Innerorts-Abschnitt der Zugerstrasse ist ein lang geplantes Projekt endlich lanciert. Von den ersten Planungen 2014 bis zum Spatenstich am Dienstag verstrichen rund sieben Jahre. Zur Verzögerung führten mehrere Einsprachen aus der Bevölkerung. Nun konnte der Landerwerb kürzlich abgeschlossen werden.

«Ich bin froh, können wir loslegen. Wir hatten das Ziel, in diesem Jahr noch zu bauen», sagt Büttiker. Der betroffene Abschnitt verläuft von der Innerortsgrenze aus Oberlunkhofen kommend bis zur Einmündung der Oberwilerstrasse, sowie einen Bereich der Rottenschwilerstrasse. Rund 8000 Fahrzeuge nutzen die Strasse täglich im Schnitt.

Neue Trottoirs und neue Bushaltestelle

Ein moderner Deckbelag bringt den Anwohnern ruhigere Zeiten. «Im Vergleich zum jetzigen Zustand wird das Lärmempfinden auf 25 Prozent reduziert sein. Das wird ein spürbarer Unterschied», erklärt Büttiker einen weiteren Vorteil.

Auch für die zu Fuss Gehenden und öffentlichen Verkehr gibt es Verbesserungen. Sie erhalten beidseitig der Zugerstrasse neue Trottoirs und fünf Schutzinseln an den Überquerungen, sowie eine neue Bushaltestelle im Gebiet Mühlegg. Ausserdem wird die Bushaltestelle Breitäcker den neusten Vorschriften angepasst.

In diesem Teil der Zugerstrasse haben die Arbeiten begonnen. Es wird beidseitig ein Trottoir geben. Marc Ribolla

Bis es soweit ist, brauchen die Auto- und Busfahrenden durch Unterlunkhofen in den nächsten eineinhalb Jahren etwas mehr Geduld. Vollendet wird das Werk voraussichtlich im Mai 2023. Büttiker macht aber Hoffnung: «Wir wollen die Behinderungszeiten auf ein absolutes Minimum beschränken.» Während der Bauzeit wird der Verkehr mit zwei Lichtsignalanlagen abwechselnd durch die Baustelle geführt werden. Mehrere Baugruppen würden gleichzeitig am Werk sein.

Zuversichtlich ist Gemeindeammann Peter Hochuli. «Es wird eine Belastung fürs Dorf, aber wir wissen, was das Ziel ist», sagt er. Die Gemeinde stemmt fünf Millionen Franken der total acht Millionen Franken Baukosten. Sie erneuert die Kanalisations- und Werkleitungen, baut die Bushaltestellen sowie eine neue Trafostation.