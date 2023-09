Unterlunkhofen Es braucht Alterswohnungen für die Babyboomer: Die Regionalplanungsgruppe ist gefordert Die Bevölkerung wird immer älter: Diese Entwicklung macht auch vor dem Freiamt keinen Halt. Das stellt die Region vor grosse Herausforderungen. Mit diesen befasste sich die Repla Mutschellen-Reusstal-Kelleramt an ihrer Sitzung in Unterlunkhofen.

Die Tatsachen, die Raumplaner Giovanni di Carlo von der Metron AG den Abgeordneten der Regionalplanungsgruppe Mutschellen-Reusstal-Kelleramt präsentierte, sind nicht neu, dennoch sorgen sie für Kopfzerbrechen. Der Anteil der über 65-Jährigen im Reusstal und Kelleramt wird bis ins Jahr 2050 deutlich ansteigen. Für die Regionalplanungsgruppe ist diese Entwicklung eine Herausforderung. Denn die Babyboomer sind eine Generation, die in einer globalisierten Welt aufwuchs, gut vernetzt und mobil ist.

Das Bevölkerung im Reusstal wächst: Das stellt die Regionalplanungsgruppe vor Herausforderungen. Im Bild: Die Gemeinde Oberlunkhhofen. Bild: Severin Bigler (8.4.2020)

Die Babyboomer möchten möglichst lange zu Hause leben und autonom entscheiden. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach Alterswohnungen mit einem Grundangebot an Dienstleistungen ansteigen wird. Di Carlo wies darauf hin, dass eine zentrale Lage dieser Wohnungen ebenfalls von Bedeutung sein wird.

Er wies ausserdem darauf hin, das sich die Mietpreise dieser Wohnungen in einem Preissegment bewegen sollten, die sich Seniorinnen und Senioren leisten können. Die Delegierten der Verbandsgemeinden waren zwar nicht überrascht von dieser Information, sie stellten aber fest, dass das Bauland in der Region knapp ist. Zumal di Carlo darauf hinwies, dass im Jahr 2050 gegen 300 solcher Wohnungen verfügbar sein müssen.

Die Region auch mal aus der touristischen Optik wahrnehmen

Doch nicht nur Alterswohnungen standen im Zentrum der Diskussionen, auch der öffentliche Verkehr gab zu reden. Eine Anfrage der Mitte Bremgarten wurde dabei erwähnt, die sich eine bessere Busverbindung in Richtung Jonen und Muri wünschte.

Giovanni di Carlo stellte die erste Auswertung des Regionalen Sportanlagenkonzeptes vor. In einer ersten Runde wurden die Grundlagen in den Gemeinden erhoben. Nun gehe es in einer nächsten Runde darum, die Bedürfnisse bei den Sportvereinen in der Region zu klären, so di Carlo. Erste Ergebnisse könne man allenfalls an der nächsten Sitzung oder dann zu Beginn des nächsten Jahres präsentieren.

Die Repla beteiligt sich zudem am Projekt Regionale Integrationsfachstelle. Auch hier befinden sich die Arbeiten noch im Anfangsstadium. Präsident Raymond Tellenbach sagte: «Wir klären nun in einem ersten Schritt ab, ob Bedarf für eine solche Stelle besteht.»

Aufschlussreich für die Delegierten war das Referat von Heiner Kuster, dem Betreiber des Restaurant und Hotel Stalden in Berikon. Er wies darauf hin, dass es in der Region viel zu wenig Hotelbetten gibt. Aufholbedarf sieht er auch bei der Aufbereitung der Informationen für Touristen: Die sollten, wenn immer möglich, auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen.