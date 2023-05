Unterlunkhofen Die Sammelstelle ist ein Ärgernis, der Platz für Gerätschaften zu eng: Jetzt will die Gemeinde ihren eigenen Werkhof bauen Am 2. Juni stimmt die Unterlunkhofer Bevölkerung über zwei Verpflichtungskredite ab. Darunter über 2,14 Millionen Franken für einen neuen Werkhof. Ein Vorhaben, das bereits im Vorfeld für Diskussionen sorgt.

Architekt Sven Nievergelt informierte die Bevölkerung mit dem Gemeinderat über den geplanten Werkhof in Unterlunkhofen. Bild: Verena Schmidtke

Die Bevölkerung wird Fragen haben, und es wird zu Diskussionen kommen. Dessen ist sich der Gemeinderat von Unterlunkhofen bereits im Vorfeld der anstehenden Gmeind vom 2. Juni bewusst. Immerhin geht es bei zwei der insgesamt 13 Traktanden um viel Geld.

So wird beispielsweise über einen Verpflichtungskredit von rund 2,14 Millionen Franken für den Bau eines Werkhofs abgestimmt. Dass bei diesem Vorhaben die Meinungen im Dorf und jene der Gemeinde auseinandergehen, zeigte eine angeregte Diskussion am Montagabend.

Um die wichtigsten Fragen zu klären, hat der Gemeinderat zu einer Infoveranstaltung geladen. Er erläuterte nebst dem Projekt Werkhof auch den Erwerb eines Gebäudes für 570’000 Franken.

Der Platz für die Hauswartung ist zu klein, die Sammelstelle ein Ärgernis

Unterlunkhofen ist zwar im Besitz von Fahrzeugen und Gerätschaften, die für den Unterhalt des Dorfes benötigt werden. Auch sind zwei Personen für die Hauswartung angestellt, die von externen Personen oder dem Forstbetrieb Mutschellen unterstützt werden. Ein Bauamt gibt es aber keines. Und das, obwohl sich die Gemeinde seit einigen Jahren im kontinuierlichen Wachstum befindet, wie die Verantwortlichen erläuterten.

Vizeammann Sigfried Braun, der das Ressort Bau und Planung betreut, sagte: «Fahrzeuge und Gerätschaften, welche für die Tätigkeiten der Hauswartung benötigt werden, befinden sich derzeit wie Kellerkinder in der Tiefgarage zum Mehrzweckgebäude.»

Vizeammann Sigfried Brun betonte die Platznot für Hauswartungsgeräte. Bild: Verena Schmidtke

Die Platzverhältnisse dort seien knapp und nicht optimal zum Arbeiten. Dazu komme die Wertstoffsammelstelle bei der Mehrzweckhalle, die ein Ärgernis sei. Deshalb soll nun ein Werkhof errichtet werden.

Werkhof soll als Teil einer Überbauung realisiert werden

Ein solches Projekt schwebt den Gemeinderäten schon länger vor. Als es vor einigen Jahren um die Ausarbeitung und Genehmigung des Gestaltungsplans «Huserhof» ging, hat er sich das Recht gesichert, dort eine Unterflurwertstoffsammelstelle einzurichten. «Da das Grundstück eine Gewerbezone ist, bietet sich das an», so Braun.

Bei der Überbauung «Huserhof» handelt es sich um eine Gewerbe- und Wohnüberbauung an der Kreuzung Oberwiler- und Huserhofstrasse. Sie soll die Lücke zwischen dem Dorfzentrum und dem Weiler Huserhof schliessen. Noch liegt diese Fläche brach. Die Bauherrschaft warte unter anderem noch auf die Zusage der Gemeinde für deren Werkhof.

Dann würde dafür als Teil der Überbauung ein Edelrohbau entstehen, den die Gemeinde erwerben und ausbauen könnte. Auch drei Parkplätze in der Tiefgarage würden erworben und eine Sammelstelle errichtet. Alles zusammen kommt dies auf rund 2,14 Millionen Franken zustehen.

Und was unternimmt man gegen die Platznot der Feuerwehr?

So begeistert wie der Gemeinderat zeigten sich die Anwesenden am Montag nicht. Zunächst wurde auf frühere Verpflichtungskredite verwiesen und die Befürchtung vor einer Schuldenfalle geäussert. Dazu sagte der Vizeammann: «Das ist nicht der Fall, sonst würden wir das Projekt nicht vorstellen.»

Ein grosses Anliegen war die ebenfalls beengte Situation der Feuerwehr. Ob es da nicht eine gemeinsame Lösung gäbe, wollten einzelne wissen. Ein Vorschlag dazu: das aktuelle Feuerwehrgebäude der Ortsbürgergemeinde verkaufen und mit dem Erlös einen Neubau finanzieren.

Dazu erklärte der in die Planungen eingebundene Architekt Sven Nievergelt, dass darüber auch im Gemeinderat diskutiert worden sei, die Baukosten jedoch um einiges höher wären. Deswegen sei dagegen entschieden worden.

Die Infoveranstaltung lockte einige Unterlunkhoferinnen und Unterlunkhofer in die Turnhalle. Bild: Verena Schmidtke

Andere Orte für den Werkhof seien ebenfalls schwierig, da sie an Wohnflächen angrenzen. «Uns ist bewusst, dass es einige Bereiche gibt, in denen der Schuh drückt», betonte Braun, «der Werkhof erscheint uns aber am wichtigsten.»

«Es ist richtig, dieses Haus zu kaufen»

Zum Traktandum 13, den Kauf der Liegenschaft an der Rottenschwilerstrasse neben dem Gemeindehaus, gab es weniger Diskussionsbedarf. Dieses weise strukturelle und bauliche Nachteile aus, so Braun. «Es eignet sich deshalb sehr gut für einen künftigen Erweiterungsbau oder bei Bedarf gar einen kompletten Neubau. Quasi als strategische Landreserve.»

Aktuell gebe es noch keine festen Pläne, das Mietverhältnis im Haus werde weiter bestehen bleiben. «Es ist richtig, es zu kaufen. Der Preis ist in Ordnung. Später dann kann man weiter sehen», sagte ein Anwesender. Seiner Meinung schlossen sich weitere Stimmen an.

Der Gemeindeammann begrüsste die kritischen Fragen während der Veranstaltung. Er lud dazu ein, bei weiteren Unklarheiten Mitglieder des Gemeinderates zu kontaktieren.