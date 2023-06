Unterlunkhofen Der Gemeinderat muss beim geplanten Werkhof noch einmal über die Bücher – darf das Nachbarhaus aber kaufen Die Gemeindeversammlung Unterlunkhofen diskutierte lange über den Kredit über 2,135 Millionen Franken für ein neues Bauamt – und wies das Projekt am Ende zurück. Hingegen wurde der Kauf der Liegenschaft neben dem Gemeindehaus bewilligt.

Die Gemeinde Unterlunkhofen erwirbt ein Wohnhaus unter Volumenschutz: Kaufobjekt (rechts) direkt neben dem Gemeindehaus (links). Bild: Walter Christen/Aargauer Zeitung

Der Gemeinderat Unterlunkhofen muss bei der Planung eines Werkhofs mit Wertstoffsammelstelle nochmals über die Bücher: «Ja» sagte die Gemeindeversammlung mit 55 gegen 34 Stimmen zum entsprechenden Rückweisungsantrag. Etwa gar nicht enttäuscht über diesen Beschluss des Souveräns zeigte sich Gemeindeammann Peter Hochuli, der 103 von 1092 Stimmberechtigten zur Versammlung begrüssen konnte: «Das ist gelebte Demokratie. Hier ist die Mitbestimmung der Einwohnerinnen und Einwohner möglich und erwünscht.»

Die Exekutive hatte dem Souverän einen Verpflichtungskredit von 2,135 Millionen Franken zur Beschlussfassung unterbreitet. Mit diesem Geld hätte die Werkhoffläche für die Unterbringung des Bauamts in der noch nicht existierenden Überbauung Flachseeblick an der Oberwilerstrasse/Huserhofstrasse gekauft werden sollen. Inklusive Innenausbau, Parkplätze und Unterflursammelstelle für Wertstoffe.

Bauamt der Gemeinde ohne richtigen Werkhof

Fakt ist, dass Unterlunkhofen eine Wachstumsgemeinde mit rund 1560 Einwohnerinnen und Einwohnern ist, deren Ansprüche und Bedürfnisse steigen, aber über einen Werkhof mit entsprechenden Räumlichkeiten verfügt die Gemeinde nicht: Fahrzeuge und Gerätschaften, welche für die Tätigkeiten des Bauamts benötigt werden, sind in der Tiefgarage zum Mehrzweckgebäude eingestellt, wo die Platzverhältnisse zunehmend enger und knapper werden.

Darüber hinaus stellt die dortige Wertstoffsammelstelle nach Angaben des Gemeinderats «seit längerer Zeit ein Ärgernis» dar, und die Behörde ist auf der Suche nach einer geeigneten Lösung. So hat sich die Gemeinde bei der Ausarbeitung und Genehmigung des Gestaltungsplans Huserhof das Recht gesichert, dort eine Wertstoffsammelstelle einzurichten. Und genau dort wäre auch ein Werkhof am richtigen Platz, sagt der Gemeinderat.

Die Kosten bestehen aus dem Kaufpreis für die Werkhoffläche von rund 500 Quadratmetern. Bei einem Quadratmeterpreis von etwa 3000 Franken läppert sich die Summe zusammen auf rund 1,45 Millionen Franken. Für den Innenausbau des Werkhofs kommen 390’000 Franken hinzu, und die Errichtung der Wertstoffsammelstelle beläuft sich auf 175’000 Franken. Vorgesehen ist ferner der Kauf von drei Parkplätzen in der Tiefgarage der Überbauung zum Preis von total 120’000 Franken.

Vizeammann Siegfried Braun erwähnte, dass von der Gemeinde drei Standorte für den Werkhof mit Sammelstelle geprüft worden seien und dass dieses Vorhaben Priorität habe und nicht etwa ein neues Feuerwehrlokal, wie auch schon zu vernehmen gewesen sei; schliesslich genügt nach Angaben von Gemeinderat Alec von Tafel die bestehende Einrichtung für die Feuerwehr noch auf Jahre hinaus.

Weder Entsorgungszentrum noch Müllplatz vorgesehen

In der Diskussionsrunde regte eine Versammlungsteilnehmerin an, das geplante Vorhaben bei der Kläranlage zu realisieren. Dazu Vizeammann Braun: «Das wird vom Kanton nicht bewilligt.» Eine Votantin war der Meinung, dass nicht nur Glas, Altöl, Alu/Dosen, Batterien, Kaffeekapseln und Altkleider gesammelt werden sollten, sondern auch noch PET-Flaschen und Plastik. «Dafür besteht kein Platz. Es ist ja auch kein eigentliches Entsorgungszentrum angedacht und wir wollen dort auch keinen Müllplatz», entgegnete der Vizeammann.

Einer der Stimmberechtigten stellte fest: «Das Geld wird für dieses Projekt falsch eingesetzt, da keine Erweiterung möglich ist.» Jemand verlangte eine Gesamtlösung für die Entsorgung, weil man sowieso mit dem Auto hinfahren müsste. Die kritischen Voten wurden schliesslich gestützt den Rückweisungsantrag eines Versammlungsteilnehmers gestützt, der verlangte: «Der Gemeinderat soll an der Budget-Gemeindeversammlung eine andere Lösung präsentieren.»

Die Gemeindeversammlung verabschiedete alle übrigen Vorlagen einstimmig oder mit grossmehrheitlicher Zustimmung, so etwa den Erwerb des Gebäudes Rottenschwilerstrasse 14 zum Preis von 570’000 Franken. Dieses Wohnhaus steht unter Volumenschutz, befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Gemeindehaus und bietet sich an für eine allfällige Erweiterung der Verwaltung.