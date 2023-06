Unteres Bünztal Wildbienen, Baumpflanzungen oder neue Buslinien: Wofür sich die Regionalplanung 2022 alles einsetzte Der Regionalplanungsverband Unteres Bünztal besteht unter anderem aus drei Arbeitsgruppen zum Thema Öffentlicher Verkehr, Landschaft und Umwelt sowie Gesundheitsversorgung. An der Abgeordnetenversammlung wurde auf letztes Jahr zurückgeblickt.

Ein solch naturnaher Standort mit Totholz, Kiesflächen und Strauchpflanzungen wie hier in der Nähe des Wohler Nutzenbachs wurde 2022 umgesetzt. Bild: zvg

«Eines ist klar, der Regionalplanungsverband wäre nichts ohne seine Arbeitsgruppen», lobte Vorstandspräsident Arsène Perroud. Der Wohler Ammann steht dem Regionalplanungsverband (Repla) Unteres Bünztal vor, dem insgesamt elf Gemeinden angehören (Büttikon, Dintikon, Dottikon, Hägglingen, Hendschiken, Othmarsingen, Sarmenstorf, Uezwil, Villmergen, Waltenschwil und Wohlen). Dessen Abgeordnete hielten am Mittwochabend ihre jährliche Versammlung ab. Gastgeber war Sarmenstorf im Altersheim Eichireben.

Die angesprochenen Arbeitsgruppen legten in ihren Jahresberichten offen, was sich 2022 alles getan hat und was sich dieses Jahr weiterentwickeln wird. Im Bereich ÖV konnte Kommissionspräsident Reto Widmer von einem intensiven Jahr mit einigen Begehren aus dem Busbereich berichten.

Mehr Busse mit dem Konzept «Wohlen-Süd»

«Einiges davon kann nun im Dezember 2023 umgesetzt werden. Dazu zählt das Buskonzept Wohlen-Süd, wie ich es nenne», so Widmer. Gemeint ist die Linie 341, die Waltenschwil neu von Montag bis Samstag im Halbstundentakt erschliesst, zusätzlich den Ortsteil Büelisacker stündlich anbindet und die Achse Waldhäusern–Bünzen–Besenbüren–Rottenschwil im Stundentakt an sieben Tagen pro Woche bedient.

Neu erschlossen werden die Wohler Sportanlagen, und der Ortsbus 1 erhält eine neue Route via Wagenrain-Strasse. Bei der Bahn geht die Repla davon aus, dass am Wochenende ein dritter Südbahn-Express vom Freiamt Richtung Arth-Goldau mit Anschluss an die Schnellzüge ins Tessin eingeführt wird.

Repla-Rechnung schloss mit einem kleinen Plus

Im Bereich Landschaft und Umwelt präsentierte Arbeitsgruppen-Präsident und Dottikons Gemeindeammann Roland Polentarutti den Rückblick. «Wir haben nicht nur Sitzungen abgehalten, sondern auch in der Natur etwas gemacht», führte er aus. In verschiedenen Gemeinden wurden etliche Bäume und Sträucher gepflanzt, in seiner Gemeinde wurde auch ein grosser steinig-sandiger Wildbienenstandort umgesetzt.

Die Arbeitsgruppe Landschaft und Umwelt war auch bei den neuen Klimabäumen auf dem Schulhausplatz in Sarmenstorf beteiligt. Bild: zvg

Die Arbeitsgruppe Gesundheitsversorgung unter Präsidentin Claudia Long (Fischbach-Göslikon) beschäftigte sich 2022 unter anderem mit den Wohnangeboten im Bereich selbstbestimmtes Wohnen oder der Planung der Langzeitversorgung mit Pflegebetten in der Region.

Die Rechnung 2022 der Repla Unteres Bünztal schloss mit einem Überschuss von rund 22’000 Franken. Das Budget für 2024 sieht derweil einen Aufwandüberschuss von knapp 22’000 Franken vor. Der Beitrag der Repla-Gemeinden verbleibt bei 2.50 Franken pro Einwohnerin oder Einwohner.

Nicht mehr im Repla-Vorstand sitzt der aus dem Waltenschwiler Gemeinderat zurückgetretene Hans Rudolf Müller. Sein Nachfolger heisst Pascal Vontobel, der ebenfalls aus Waltenschwil kommt. Im Anschluss an die Repla-Versammlung referierte Ulrike Clasen vom Verein Work Life Aargau über den Arbeitskräftemangel im Kanton Aargau und der Region Unteres Bünztal.