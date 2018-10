Ende Jahr wird der bediente Bahnschalter am Bahnhof Muri geschlossen. «Pro Stunde wurden 2017 durchschnittlich neun Artikel am Schalter verkauft. Im 2018 liegt dieser Wert bereits bei unter acht Artikeln», erklären die SBB die Schliessung. Der Bund fordere sie dazu auf, haushälterisch mit den Mitteln umzugehen. Mit diesen schwachen Billet-Verkäufen sei das nicht möglich.

Kurse für Automaten-Neulinge

Auch ohne Schalter kämen die Kunden einfach und schnell zu ihrem Billet. Entweder über die App SBB Mobile oder über einen Billetautomaten. Davon gibt es am Bahnhof Muri zwei. Für Interessierte bieten die SBB Am 19. und 21. November sowie am 10. und 12. Dezember 2018 von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr eine Einführung vor Ort an. Wer später in der Praxis Schwierigkeiten habe, könne sich per Telefon helfen lassen. Wer sich eingehender beraten lassen will, muss ins Nachbardorf fahren: «Für persönliche Beratungen beim Billettkauf oder für die Planung von Reisen und Ausflügen ist das Verkaufsteam in Wohlen gerne behilflich.»

(agl)