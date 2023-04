Unfall Wohlen: Eine verletzte Person nach Kollision Am Freitagnachmittag verletzte sich eine Person in Wohlen bei einem Autounfall leicht. Zwei Autos sind frontal/seitlich Kollidiert, wie die Kantonspolizei Aargau Polizei mitteilt.

Eine Autolenkerin bog aus der Wilstrasse in die Nutzenbachstrasse und kollidierte dabei seitlich-frontal mit einem anderen Auto. Kapo AG

Eine 62-Jährige Autolenkerin fuhr am Freitagnachmittag um circa 14:30 Uhr in Wohlen auf der Nutzenbachstrase in Richtung Anglikon. Eine andere Autolenkerin bog von der Wilstrasse in die Nutzenbachstrasse ab und prallte seitlich-frontal in das Auto der 62-Jährigen Autofahrerin. Dies schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

Eine der beiden Autofahrerinnen verletzte sich leicht und musste zur Behandlung und Abklärung ins Spital gebracht werden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht klar, im Moment steht für die Kantonspolizei Aargau eine Missachtung des Vortritts im Vordergrund.