Leicht schräg ist alles, was mit der Wohler Wohlfühl-, Oldies- und Tanzband Nummer 1, mit «The Hardy’s Bubbles» zu tun hat. Ihre Fans nennen sie liebevoll und einfach nur Bubbles. Wo die fünf Herren in ihren schwarzen Anzügen und den roten Krawatten auftreten, da tanzt der Bär – und zwar vom ersten Ton an.

Im vergangenen Jahr hätten die Bubbles ihr 35-Jahr-Bühnenjubiläum feiern können. Das haben sie auch. Still für sich und im ruhigen Bewusstsein, dass ihnen dann schon noch eine schräge Idee einfallen würde, mit der sie sich und ihre Musik, zusammen mit ihren Fans feiern könnten. Die Idee kam und seit vergangenem Wochenende ist sie auch klingende Realität: «Bubbles Couch Concerts» oder einfach nur BCC. «Wir haben in all den Jahren als Hardy’s Bubbles so viele Konzerte an den unterschiedlichsten Orten gespielt», erinnert sich Bubbles-Keyboarder Rolf Wernli, «dass wir in unserem 36. Jahr einmal etwas ganz Besonderes für unser Publikum machen wollten. Wir haben uns gedacht: Über 35 Jahre seid Ihr zu uns gekommen – jetzt kommen wir zu Euch nach Hause!»