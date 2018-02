In die Wohler Fasnacht ist sie «so reingerutscht»: «Alexandra, meine Mutter, war die Lebenspartnerin von Erwin Dubler. Da kommt man an der Fasnacht in Wohlen und der Region ja kaum vorbei», lacht die neue Präsidentin des Wohler Umzugskomitees.

8000 bis 9000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden auch am nächsten Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr die Umzugsroute (Bahnhofstrasse–Zentralstrasse–Bärenkreisel–Kirchenrain–Kirchenplatz) bevölkern.