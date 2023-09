Umfrage Wofür sind Sie dankbar? Passend zum internationalen Tag der Dankbarkeit hat die AZ Wohler Passantinnen und Passanten gefragt, wofür Sie im Leben dankbar sind.

Lisa Baier, 36, Wohlen. Bild: Vianne Häfeli

Lisa Baier, 36

Wohlen

Ich bin dankbar für meine Familie und mein gutes Umfeld. Ausserdem bin ich froh, dass ich in der Schweiz leben kann und eine gute Gesundheit habe.

Carmen Schmid, 19, Sarmenstorf. Bild: Vianne Häfeli

Carmen Schmid, 19

Sarmenstorf

Ich bin dankbar für meine Gesundheit und dass ich die Möglichkeit hatte, in der Schweiz gross zu werden.

Markus Bühler, 61, Luzern. Bild: Vianne Häfeli

Markus Bühler, 61

Luzern

Gesund zu sein und zu bleiben finde ich das Wichtigste und Wertvollste im Leben. Klar, Geld ist in gewisser Hinsicht auch wichtig, aber es nützt einem nichts, wenn man krank im Bett liegt und nichts damit anfangen kann. Wenn man gesund ist, kann man Dinge erleben und das Leben in vollen Zügen geniessen.

Jana Kramer, 19, Dottikon. Bild: Vianne Häfeli

Jana Kramer, 19

Dottikon

Ich bin dankbar für die vielen herzlichen Menschen, die mich umgeben. Dazu gehören meine Familie und meine langjährigen Freundinnen und Freunde. Auch macht es mich glücklich, dass ich zu Hause immer etwas zu essen bekomme. Es ist mir bewusst, dass ich sehr viele Möglichkeiten habe und mein Leben so gestalten darf, wie ich es möchte. All das ist sehr wertvoll und nicht selbstverständlich.

Margrit Wynistorf, 72, Wohlen. Bild: Vianne Häfeli

Margrit Wynistorf, 72

Wohlen

Dankbar bin ich, dass ich gesund bin und jeden Morgen aufstehen kann. Ich habe das Privileg, hier in der Schweiz in Frieden leben zu können. So geht es leider nicht allen.

Till Eser, 19, Wohlen. Bild: Vianne Häfeli

Till Eser, 19

Wohlen

Ich bin dankbar, dass ich in der Schweiz geboren bin und für die vielen Möglichkeiten, die ich in meinem Leben habe. Zum Beispiel habe ich die Freiheit, selber zu entscheiden, was ich einmal machen möchte. Und zwar sowohl beruflich als auch generell. Und ich bin dankbar für das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, und die Erziehung, die ich geniessen durfte.