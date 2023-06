Umfrage Wie verbringen Sie dieses Jahr die Sommerferien? Eine Strassenumfrage bei Passantinnen und Passanten in Wohlen zeigt, wie unterschiedlich die Pläne der Freiämterinnen und Freiämter während des Sommers 2023 sind.

Viktor Nikolov, 21, Auw, Detailhandelsfachmann Bild: Vianne Häfeli

Viktor Nikolov, 21

Auw, Detailhandelsfachmann

Ich verreise für zwei Wochen nach Spanien an den Strand. Ich bin selbst von Spanien und habe dort Verwandtschaft, meine Eltern wohnen aber hier in der Schweiz. Mit einem Kollegen und meiner Schwester besuche ich unsere Grosseltern in Valencia.

Alexandra Müller, 40, Wohlen, Hauswirtschaftliche Angestellte Bild: Vianne Häfeli

Alexandra Müller, 40

Wohlen, Hauswirtschaftliche Angestellte

Ab dem 31. Juli habe ich zwei Wochen frei. Ich bleibe aber in der Schweiz, da ich eine Katze habe. Hier werde ich viele Ausflüge mit dem Zug machen, zum Beispiel nach Luzern und dann mit dem Schiff auf den Vierwaldstättersee. Zusätzlich werde ich die Badi viel besuchen. Die Schweiz bietet auch viele schöne Orte, da ist es gar nicht nötig, weit weg zu fliegen.

Silvan Hürlimann, 47, Steinhausen, Informatiker Bild: Vianne Häfeli

Silvan Hürlimann, 47

Steinhausen, Informatiker

Wir haben einen Campingbus, mit dem wir für zwei Wochen durch die Schweiz reisen werden. Nach der Renovation konnten wir diesen letzten Herbst wieder in Betrieb nehmen. Geplant ist vor allem die Westschweiz, da hat es weniger Leute. Ich verreise mit meiner Frau und unseren zwei Kindern.

Monika Alder, 52, Wohlen, Verkäuferin Bild: Vianne Häfeli

Monika Alder, 52

Wohlen, Verkäuferin

Ich habe keine Ferien geplant für den Sommer, da ich meine Ferien erst Ende Jahr beziehen werde. Den Sommer werde ich so gut es geht draussen verbringen, allerdings muss ich viel arbeiten, da bleibt nicht viel Zeit daneben.