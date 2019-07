Für Stefan Köchli war es ein Déjà-vu. Er hat in der Raiffeisenbank Sarmenstorf einst seine Banklehre gemacht und ist 2015 zurückgekehrt, als Gesamtleiter der Raiffeisenbank Villmergen, zu der Sarmenstorf heute gehört: «Ich habe beim ersten Besuch ‹meiner› Filiale gestaunt. Das Meiste war noch so wie damals, als ich dort als Stift gearbeitet habe, es hat sich in all den Jahren kaum etwas verändert», sagt er.

Tatsächlich ist seit der Eröffnung die Bank, die 1980 im damals neu erstellten Zentrumsgebäude in Sarmenstorf erstellt worden ist, bisher noch nie umgebaut worden. Ein paar Pinselstriche, eine neue Leuchtreklame, ab und zu ein neuer Bankomat und andere technische Anpassungen – das wars. Jetzt wird investiert. «Wir realisieren moderne, zweckmässige Bankräumlichkeiten, die dem heutigen Standard entsprechen», erklärt Stefan Köchli.

Raiffeisenbank Villmergen mit drei Standorten

Das, sagt der Vorsitzende der Geschäftsleitung weiter, sei auch ein klares Bekenntnis zum Standort Sarmenstorf: «Wir haben unsere ehemaligen Filialen in Dintikon und Hägglingen aufgehoben und uns auf drei Standorte konzentriert – Villmergen als Hauptsitz sowie Dottikon und Sarmenstorf als Filialen. Mit unserer Investition setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunft dieser Filiale.»