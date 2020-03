Um Abstieg in die zweite Liga zu verhindern: Trainer Lehmann muss gehen

Seit dieser Woche ist klar: Daniel Lehmann muss gehen. Vier Jahre lang hat der ehemalige Nati-Torwart die erste Mannschaft von Handball Wohlen trainiert und in der 1. Liga gehalten. Doch Wohlen ist Tabellenletzter. Es geht um den Abstieg in die 2. Liga, und das will Handball Wohlen unbedingt verhindern. «Nach all den Niederlagen war bei Dani Resignation spürbar», erklärt Vereinspräsident Martin Laubacher.

«Man hat gemerkt, dass er die Mannschaft nicht mehr erreichte und keine Impulse mehr ins Spiel bringen konnte.» Die berühmte eine Niederlage zu viel im Spiel gegen Wacker Thun 2 gab den Ausschlag. «Die zweite Halbzeit liess er den Co-Trainer alleine coachen. In der Kabine fragte er das Team später, ob er überhaupt noch der richtige Trainer sei.» Der Vorstand musste handeln.

Handball Wohlen bedankt sich beim Ex-Trainer

Am Montagabend teilte Laubacher Lehmann am Telefon mit, dass seine Zeit als Trainer des Wohler «Herren Eis» vorüber ist. «Wir waren immer offen miteinander und haben diese Variante schon früher durchgesprochen», so Laubacher. «Er war traurig, verstand den Vorstand aber. Wir konnten sachlich miteinander reden. Und er werde sicher wiedermal ein Spiel schauen kommen, halt einfach nicht gleich das nächste.» Handball Wohlen dankt Lehmann für die vergangenen vier Jahre und schreibt auf Facebook: «Lieber Dani, wir sagen Danke für alles. Die Saison 2016/17 war die herausragendste Spielzeit in der Vereinsgeschichte. Alles Gute für deine Zukunft.»

Fünf Spiele stehen noch vor den Wohler Erstligisten. Um nicht abzusteigen, müssen sie das Feld wortwörtlich von hinten aufrollen. Laubacher hat die Hoffnung überhaupt nicht verloren: «In den ersten fünf Spielen waren wir immer dran und haben nur knapp verloren. Jetzt werden wir gegen jede Mannschaft nochmals spielen. Keine ist für uns ausser Reichweite, wir können jede schlagen.»

Generoso Chechele ist der neue Trainer

Doch dafür braucht es jemanden, der die Spieler motivieren kann. Und dieser jemand soll der ehemalige «Eis»-Spieler Generose Chechele sein. Martin Laubacher erklärt: «Es braucht einen Ruck in der Mannschaft. Goals kann der Trainer nicht selber schiessen und auch die Bälle nicht selber halten. Aber er kann individuelle Gespräche führen, kann den Knoten lösen und dafür sorgen, dass die Spieler wieder von der ersten Minute an mental parat sind. Wir glauben, Generose Chechele kann das.» Man könne nun zwar gegen ihn aufführen, dass er bisher nur drei Jahre Erfahrung als Drittligatrainer mitbringt. «Aber man kennt ihn im Verein. Wir glauben, dass er der Typ Mensch ist, der solche Knoten lösen kann.»

Sollte «Chechi» es schaffen, den Abstieg für Wohlen abzuwenden, stehe einer weiteren Anstellung als Trainer des «Herren Eis» in der nächsten Saison nichts im Weg, hält der Präsident fest. Co-Trainer Markus Meier sei sowieso an Bord, so viel stehe fest. «Nun hoffen wir, dass möglichst viele Leute am Samstag um 17.45 Uhr in die Hofmatten kommen, um das Team gegen Altdorf anzufeuern.» Übrigens: Das Spiel findet definitiv statt, die Bewilligung, die wegen des Corona-Virus vom Kanton nötig ist, liegt vor.