Uezwil «Meine Vespas kommen gleich nach meiner Familie» – nun macht dieser quirlige Italiener seine Leidenschaft zum Beruf Der 43-jährige Kalabrese Agostino Astorino hat sich in Uezwil mit der Reparatur und Restauration der italienischen Kultroller der Marke Vespa selbstständig gemacht. Die Liebe zu diesen Rollern hat er schon familiär mit auf den Weg bekommen.

Agostino Astorino hat sich in Uezwil in seinem Wohnhaus eine Vespa-Werkstatt eingerichtet. Hier ist er an der Revision einer Vespa VNA mit Jahrgang 1958. Bild: Toni Widmer

Vom 15. bis 18. Juni treffen sich in Interlaken gegen 6000 Vespisti zu den traditionellen Vespa World Days, dem alljährlich stattfindenden internationalen Treffen der weltweiten Vespa-Szene. Mit dabei auch der Uezwiler Agostino «Gusti» Astorino, Präsident des Vespa Mythos Clubs Freiamt und bekennender Fan des italienischen Kultrollers.

Der 43-Jährige arbeitet seit 2012 als Elektromonteur bei der Wohler Firma Hegi AG. Seit Januar 2023 jedoch nur noch im Teilzeitpensum. Daneben baut er sich mit seiner Vespa-Garage «Vito 55» eine selbstständige Existenz auf. Der Name ist eine Hommage an seinen verstorbenen Vater Vito, der Jahrgang 1955 hatte.

«Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und hoffe, dereinst von der Reparatur und Restauration von Vespas leben und unsere vierköpfige Familie ernähren zu können», sagt der quirlige Italiener. So wird denn in Interlaken nicht nur Gusti präsent sein, auch verschiedene seiner Kunden werden dort ihre Vespas präsentieren, die er in den letzten Monaten auf Vordermann gebracht hat.

Als Bub vom Grossvater in Kalabrien mit dem Virus infiziert

Gustis Vespa-Geschichte beginnt in Kalabrien. Genauer im kleinen Städtchen Feroleto Antico. Dort ist Vater Vito aufgewachsen, der lange Jahre bei Käppelis Söhne AG in Wohlen als Maurer gearbeitet hat.

«Nicht nur mein Vater fuhr in den Ferien in Kalabrien immer Vespa. Mein Grossvater hat mit mir auf dem Rücksitz viele Touren gemacht und mich so mit dem Virus infiziert. Schon früh durfte ich selber fahren und seither ist Vespa für mich viel mehr als eine Leidenschaft. Vespa ist meine Identifikation. Sie ist – nach meiner Familie – das Wichtigste in meinem Leben.»

In Gustis kleiner Werkstatt stehen neben alten Vespas viele neue Maschinen – hier eine Einrichtung zum Sandstrahlen. Bild: Toni Widmer

Gusti Astorino wuchs in Wohlen auf. 1996 gingen seine Eltern zurück nach Kalabrien und der 16-jährige Sohn, der schon einen Lehrvertrag als Elektromonteur bei der Firma Hegi in der Tasche hatte, reiste mit. «Ich ging mit Begeisterung nach Kalabrien. Klar habe ich vorübergehend meine Freunde im Freiamt verloren, aber in Kalabrien ja auch schon viele Freunde gehabt. Für mich war es dort wie Ferien: Vespa fahren, die schöne Gegend und das gute Wetter geniessen, im nahen Meer baden gehen.»

Er arbeitete in der Dorfgarage und lernte das Handwerk

Der junge Mann machte in Feroleto Antico aber nicht lange Ferien, sondern arbeitete bald in der Dorfgarage. Er reparierte Vespas, Apes, Lambrettas und Ciao-Mofas, lernte schweissen, spenglern, sandstrahlen, lackieren und Motoren revidieren.

2001 wurde sein Meister krank und dessen Kinder wollten die Werkstatt dem jungen Astorino übergeben: «Ich habe abgelehnt, denn ich hätte neben den Vespas auch Autos reparieren müssen. Das hat mir nicht so gepasst. Zum andern musste ich zuerst meinen Militärdienst leisten.

Blick ins Ersatzteillager – Motoren und andere rare Ersatzteile findet der Mechaniker vor allem auch auf Ersatzteilmärkten in seinem Heimatland. Bild: Toni Widmer

12 Monate diente Astorino in der Folge in der italienischen Armee, danach suchte er sich einen Ausbildungsplatz als Elektromonteur, jenen Beruf, den er schon in Wohlen hatte erlernen wollen. Daneben brachte er in der elterlichen Garage weiterhin Vespas und Apes aus dem Dorf auf Vordermann. Nach einigen Jahren gefiel es Gusti in seinem Beruf nicht mehr: «Ich erhielt meinen Zahltag oft monatelang zu spät und auch sonst sehnte ich mich gelegentlich nach der Schweiz zurück.»

2012 folgte dann die Rückkehr in die Schweiz

Und so zog Gusti Astorino 2012 zurück in die Schweiz und mit ein paar Jahren Verspätung doch noch zur Elektro Hegi AG. Mit dabei Gattin Francesca. Das Glück des Paares komplett gemacht haben inzwischen Tochter Vittora (2019) und Sohn Cristian (2022).

Auch seine Vespas hat er in die Schweiz gebracht und seither noch ein paar mehr aus seiner alten Heimat importiert. Ein paar Dutzend sind in seinem Besitz, viele davon schön restaurierte der ersten Generation aus den 50er-Jahren.

Für die Reparatur und Restauration dieser Wideframe-Modelle gilt Gusti Astorino in der Schweizer Vespa-Szene als einer von mittlerweile nur noch wenigen echten Spezialisten. Das, weil er sich damals in Kalabrien überwiegend mit diesen Modellen – Faro Basso (Lampe unten), Vespa T1 (Struzzo), T2, T3, GS1, GS2, GS3 – befasst hat.

Frisch restauriert – eine Ape (Biene) mit 50-ccm-Motor und Jahrgang 2001. Bild: Toni Widmer

«Das lag auf der Hand. Die Bevölkerung in meinem kleinen Dorf ist stark überaltert und entsprechend fahren sie auch überwiegend Vespas der älteren Generation. Das verschafft mir den Vorteil, dass ich bei Restaurationen über meine vielen Kontakte in Italien leichter an Ersatzteile komme.» Aber auch neuere Modelle repariert oder restauriert Astorino mit Fachwissen und Leidenschaft.

Nun gibt es sogar zwei Vespa-Werkstätten in Uezwil

Seit 2017 lebt Gusti Astorino in Uezwil. Er hat sich dort an der Kallernstrasse eine Liegenschaft gekauft und sie mit viel Eigenleistung und der Hilfe von guten Kollegen umgebaut – oben für seine erste Leidenschaft die Familie, unten für seine zweite, die Vespas.

Wie es der Zufall gibt, gibt es in Uezwil noch eine zweite Vespa-Werkstatt, die Stretech AG von Ruedi Strebel, der sich an der Niesenbergstrasse mit seinem Online-Shop «Alles Vespa» auf die Lieferung von Ersatzteilen spezialisiert hat. Für Gusti Astorino keine Konkurrenz, im Gegenteil: «Wir haben die gleiche Leidenschaft, können voneinander profitieren und viele Synergien nutzen. Wir sind gute Freunde und arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen.»