Jahreswechsel Daniel Koch unterstützt Initiative gegen Feuerwerksknallerei aus dem Aargau – nun soll die Unterschriftensammlung beginnen

Neben dem 1. August ist Silvester jener Tag, an dem in der Schweiz am meisten Feuerwerk gezündet wird. Schon im Sommer bildete sich ein Komitee mit dem Aargauer Roman Huber, das eine Initiative gegen Feuerwerk mit Knalleffekt lancierte. Zuletzt war es ruhig um das Anliegen, doch 2022 soll die Unterschriftensammlung beginnen.