Uezwil Der drückenden Hitze getrotzt: 120 Schwingerinnen stiegen beim 4. Frauen- und Meitli-Schwingfest ins Sägemehl Bei Temperaturen von gegen 33 Grad am Frauenschwingen in Uezwil sicherte sich die erst 17-jährige Blanca Keller aus Basadingen den Sieg. Als einzige Aargauerin landete Vanessa Jenni aus Vordemwald im vorderen Viertel der Rangliste. Mit einem Nominalwert von gegen 25'000 Franken konnte sich der Gabentempel sehen lassen.

Bei den Männern gehören mehrere Aargauer zur absoluten Spitze, bei den Frauen hat das Schwingen in unserem Kanton jedoch noch kaum einen Stellenwert: Mit der 23-jährigen Vanessa Jenni aus Vordemwald stieg am 4. Frauen- und Meitli Schwingfest, das am vergangenen Samstag auf dem Michel-Hof in Uezwil stattgefunden hat, eine einzige Aargauerin in den Sägemehlring. Sie holte sich mit drei Siegen, einem Gestellten und zwei Niederlagen 55,50 Punkte und klassierte sich mit Rang 5 b im vorderen Viertel der Rangliste.

Temperaturen von zeitweise 33 Grad

Hosenlupf: Verbandspräsidentin Fränzi Ruch landete im Sägemehlring auf dem 6. Schlussrang. Bild: Toni Widmer / Aargauer Zeitung

Insgesamt sind in der idyllischen Arena in Uezwil 120 Schwingerinnen aus der ganzen Schweiz zum Wettkampf angetreten. Darunter allerdings auch ein paar Buben. In der kleinsten Kategorie, den Zwergli (6 bis 9 Jahre), dürfen sie im Alter von 6 bis 7 Jahren noch mitschwingen. Mit dem 7-jährigen Dominik Zwingli war darunter auch ein Bub mit Uezwiler Stammbaum: er ist der Neffe von OK-Präsident Patrick Michel. Dominik schlug sich mit drei Siegen und drei Niederlagen recht gut und klassierte sich mit Rang 8 a in der vorderen Hälfte der Rangliste.

Die strahlende Schlussgang- und Tagessiegerin Blanca Keller aus Basadingen. Bild: Toni Widmer / Aargauer Zeitung

Den Tagessieg sicherte sich an diesem Hitzetag mit Temperaturen von zeitweise gegen 33 Grad die erst 17-jährige Blanca Keller aus Basadingen. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen holte sie sich 57 Punkte, 0,75 mehr als die Zweitplatzierte Mélissa Suchet aus Grandvillard, gegen die sie im Schlussgang angetreten war und klar gewonnen hatte. Keller machte damit mehrere Ränge in der Jahreswertung gut: vor Uezwil rangierte sie dort auf Platz 19, jetzt liegt sie auf Platz 13. Nicht ganz so gut gelaufen ist es in Uezwil Franziska (Fränzi) Ruch. Die Berner Schwingerin war mit 40 Jahren die älteste Wettkämpferin auf dem Platz und holte sich mit zwei Siegen und vier Gestellten Platz 6. Ruch leitet seit diesem Jahr den Eidgenössischen Frauenschwingverband (EFSV) und ist weiterhin aktive Schwingerin.

Viele Komplimente für den Veranstalter

Das erste Frauen- und Meitli-Schwingfest hatte in Uezwil 2018 stattgefunden. Es war damals als zusätzliche Attraktion für das traditionelle Hoffest der Familie Michel lanciert worden, die in jenem Jahr ihr 40-Jahr-Jubiläum auf der Küttiger «Traube» gefeiert hatte. Weil der Anlass in der Region auf ein gutes Echo gestossen war und auch der EFSV mit dem Einsatz der Veranstalter zufrieden war, gab es 2019 eine Fortsetzung. Nach einer coronabedingten Pause durfte Uezwil 2022 erstmals ein Eidgenössisches ausrichten. Dieses findet bei den Frauen jedes Jahr statt und ist jeweils der letzte Wettkampf im Schwingerjahr.

Mit einem Nominalwert von gegen 25’000 Franken konnte sich der Gabentempel sehen lassen. Bild: Toni Widmer / Aargauer Zeitung

Auch für den mittlerweile 4. Anlass gab es gute Noten. Gelobt wurden insbesondere der grosszügig gestaltete Wettkampfplatz, der als kleine Schwinger-Arena bezeichnet werden darf, sowie die in Zusammenarbeit mit dem Verband weiter optimierten organisatorischen Abläufe. Dank der grosszügigen Sponsoren, die das Schwingfest in Uezwil auch dieses Jahr wieder unterstützt haben, durfte sich insbesondere der Gabentempel mit einem Nominalwert von gegen 25'000 Franken erneut sehen lassen.