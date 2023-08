Uezwil «Auch Frauen verdienen eine grosse Publikumskulisse»: Ihr Anlass soll das Frauenschwingen etablieren Am Samstag findet das vierte Frauen- und Meitlischwingfest in Uezwil statt. Die Veranstaltenden wollen erreichen, dass Frauenschwingen nicht mehr als Randsportart angesehen wird. Ihre Chancen sehen sie gut, denn bereits heute wird den Schwingerinnen von den Männern teils ein hohes technisches Niveau angerechnet.

Vor einem Jahr stiegen auf dem Michel-Hof in Uezwil 120 Schwingerinnen aus der ganzen Schweiz in den Sägemehlring. Doch bevor sie sich am dritten Frauen- und Meitlischwingfest an den Zwilchhosen griffen, mussten intensive Vorbereitungen getroffen werden. Denn es war das erste Mal, dass hier ein Eidgenössisches stattfand.

1000 bis 1500 Besuchende wurden erwartet. Aufgrund des Wetters zählte man schlussendlich nicht ganz so viele Zuschauerinnen und Zuschauer – ein Highlight war das Fest dennoch, wie die Verantwortlichen in der AZ ihr Fazit zogen. Mit diesem Elan gehen sie das diesjährige Frauen- und Meitlischwingfest an, das am Samstag, 19. August, stattfindet.

Nachdem 2022 in Uezwil das Eidgenössische Frauen- und Meitlischwingfest ausgetragen worden ist, findet es 2023 wieder in kleinerem Rahmen statt. Bild: Toni Widmer

Diesmal werden jedoch wieder «etwas kleinere Brötchen gebacken», wie es in der Medienmitteilung heisst. Der vierte Anlass seiner Art wird als normale Veranstaltung, also nicht als Eidgenössisches, durchgeführt. Es haben sich erneut rund 120 Schwingerinnen angemeldet.

Spitzenschwingerinnen feilen mehrmals pro Woche an ihrer Technik

Gekämpft wird in den drei Ringen – und zwar gekonnt. Das Frauenschwingen ist längst nicht mehr in Verruf, sondern es wird ihm unterdessen auch von aktiven Schwingern ein hohes technisches Niveau angerechnet.

«Wie ihre männlichen Kollegen feilen auch die Spitzenschwingerinnen längst mehrmals pro Woche an ihrer Technik und der körperlichen Fitness. Nicht selten sogar zusammen mit den ganz Bösen aus der Schwingerszene im gleichen Keller», wird in der Mitteilung betont.

Die Schweingerinnen kämpfen mindestens genau so hart und diszipliniert wie die Männer. Bild: Toni Widmer

Dennoch sei das Frauenschwingen nach wie vor eine Randsportart. Die Veranstalter des Schwingfestes in Uezwil versuchen das zu ändern. «Auch die Frauen zeigen grossartige Leistungen im Sägemehl und verdienen eine grosse Publikumskulisse», wird OK-Präsident Patrick Michel, dessen Familie das Areal ihres Bauernhofes für den Anlass zur Verfügung stellt, zitiert.

Am Sonntag steigt das traditionelle Hoffest

Die Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr mit dem Anschwingen, ab zirka 16 Uhr steigen die Schlussgänge. Für 17 Uhr ist das Rangverlesen angesagt. Die Eintrittspreise berappen sich auf 10 Franken für Erwachsene, Kinder dürfen gratis zuschauen. Auf die rund 120 Schwingerinnen wartet in Uezwil ein Gabentempel im Gesamtwert von rund 25’000 Franken.

Ab 18 Uhr steigt zum Abschluss erneut der erste Teil des Hoffestes auf dem Michel-Hof. Aus diesem traditionellen Anlass heraus ist das Frauen- und Meitlischwingfest Uezwil 2018 auch entstanden.

Die Familie Michel, welche die «Traube» in Küttigen führt und den Hof in Uezwil betreibt, hat damals ihr 40-Jahr-Jubiläum auf der «Traube» gefeiert. Das Hoffest findet am Sonntag seine Fortsetzung, unter anderem mit Brunch, musikalischer Unterhaltung und Kutschenfahrten durchs Dorf.