Uezwil 19-Jähriger prallt in einen Baum – er bleibt aber unverletzt Am Dienstagabend kam es in Uezwil zu einem Selbstunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall in Uezwil am 13.07.2021 – ein 19-jähriger Autofahrer kommt von der Strasse ab und prallt gegen einen Baum. Er bleibt unverletzt. Kapo Ag / zvg

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 13. Juli 2021 kurz vor 19 Uhr in Uezwil. Ein 19-jähriger Schweizer fuhr mit seinem Alfa Romeo von Uezwil in Richtung Kallern. Aus noch unbekannten Gründen kam der Lenker dabei mit seinem Fahrzeug von der Strasse ab, prallte gegen einen Baum. Daraufhin drehte sich sein Fahrzeug um 180 Grad und kam auf der anderen Strassenseite im Wiesland zum Stillstand.

Weder der Lenker noch dessen Beifahrer wurden dabei verletzt. Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Das Fahrzeug wurde vorerst polizeilich sichergestellt. (az)

