Überwachung von Schalter und Parkplatz – bei Polizeiposten werden drei Kameras installiert

Gefallen ist der Entscheid des Bremgarter Stadtrates schon vor fast einem halben Jahr. In ihrer Sitzung vom 24. Februar verabschiedete die Behörde ein Rahmenreglement, das die Videoüberwachung in der Stadt Bremgarten regeln soll. Mittlerweile ist das vierseitige Dokument auch von höherer Instanz bewilligt worden. Die kantonale Beauftragte für Öffentlichkeit und Datenschutz gibt grünes Licht für den Inhalt.

Seit heute liegt das Videoüberwachungsreglement auf der Stadtkanzlei öffentlich auf oder kann auf der Stadtwebsite angeschaut werden. Ab sofort läuft auch die 30-tägige Beschwerdefrist für die Bevölkerung.

Im ersten Schritt sind drei Kameras vorgesehen

Im Anhang des Reglements werden die einzelnen Stellen definiert, wo in Zukunft Kameras angebracht werden. Insgesamt sind bisher drei vorgesehen. Beide im Umfeld der Regionalpolizei. Zwei Kameras sollen den Schalterbereich überwachen, eine Kamera die Parkplätze der Dienstfahrzeuge der Repol. Stadtschreiber Beat Neuenschewander sagt zu AZ zu den Hintergründen: «Die Stadt hat eine generelle Schau gemacht, wo man mit Kameras zum Beispiel die Sicherheit von Personen und Gerätschaften verbessern kann. Man hat befunden, dass es im Bereich der Repol Sinn machen würde.»

Diese ist seit einigen Jahren an der Zürcherstrasse in einem privaten Wohn- und Geschäftshaus eingemietet. Weil dort alles öffentlich zugänglich ist, bedarf es für die Videoüberwachung einer klaren rechtlichen Grundlage, die der Stadtrat nun erarbeitet hat. Im Reglement heisst es unter anderem: «Es werden bei jeder überwachten Stelle an allen offiziellen Zugängen ausserhalb des Überwachungsperimeters gut sichtbare Hinweistafeln angebracht.»

Zudem müssten die Kameras so eingestellt werden, dass nur die erwähnten Bereiche erfasst seien und eine weitere Überwachung ausgeschlossen sei. Falls kein Delikt festgestellt wird, müssen die Aufnahmen nach sieben Tagen gelöscht werden. Repol-Chef Manfred Tschannen sagt: «Mit den Kameras haben wir einen besseren Überblick über unsere Kunden und eine grössere Sicherheit im Büro.»

Weitere Stadtgebiete mit Kameras sind möglich

Obwohl auch in Bremgarten das Abfall-Littering oder zunehmender Vandalismus oft Probleme verursacht, wie während des Lockdowns (die AZ berichtete), möchte die Stadt deswegen vorläufig noch keine weiteren Areale mit Kameras ausstatten. Stadtschreiber Neuenschwander sagt: «Dies ist zwar in der Diskussion angedacht worden. Man kam aber zum Schluss, dass man im Moment noch darauf verzichten kann.»

Falls sich die Probleme akzentuieren sollten, könnte die Stadt im Videoreglement reagieren. «Dieses ist grundsätzlich in seinen Bestimmungen so abgenommen worden. Es müsste einfach um einen Anhang ergänzt werden», sagt Neuenschwander.