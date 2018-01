Nach der Einschätzung des Preisüberwachers weist die Gemeinde Sins in der Abfallrechnung deutlich überhöhte Reserven auf. Im Oktober 2016 empfahl er deshalb dem Gemeinderat Sins, die verbrauchsabhängigen Gebühren so zu senken, dass in den nächsten Jahren ein Teil der Reserven abgebaut wird.

Dieser Empfehlung sei die Gemeinde Sins nur teilweise gefolgt, stellt der Preisüberwacher nun fest. «Die geplanten Gebührensenkungen dürften keinen Abbau der Reserven zur Folge haben; einzig der weitere Aufbau der Reserven wird verlangsamt.»