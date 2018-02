Für den Beschuldigten hatte ihre Strafanzeige schwerwiegende Folgen. Im folgenden Monat war ihm gekündigt worden, «wegen arbeitsrechtlichen Differenzen, nicht wegen dem Vorfall», sagt er. Per Dezember fand er eine neue Stelle. «Die wurde mir noch während der Probezeit gekündigt, als ich zu Einvernahmen zur Staatsanwaltschaft Bremgarten musste.»

Zunächst war davon ausgegangen worden, dass der Vorfall sich auf Aargauer Boden zugetragen hatte. Dann war als «Tatort» Zürcher Boden ins Auge gefasst worden. Wegen dem langen Hin und Her über die Zuständigkeit dauerte es über drei Jahre bis zur Gerichtsverhandlung.

Späte Genugtuung

Im April 2015 hatte der Beschuldigte wieder eine Stelle gefunden. Im November desselben Jahres erschien in der «Sonntagszeitung» ein Artikel über den Fall; weitere Zeitungen folgten. Darin kam die Klägerin zu Wort. Der Beschuldigte wurde namentlich nicht erwähnt, «aber Rettungssanitäter gibt es nicht wie Sand am Meer», so der Beschuldigte. Schliesslich wurde der 31-jährige Vater eines kleinen Sohnes im November 2016 erneut arbeitslos. Inzwischen ist er ausgesteuert.

Der Staatsanwalt hatte wegen Schändung zehn Monate Freiheitsstrafe bedingt mit einer langen Probezeit von vier Jahren gefordert. Die Anwältin der Klägerin verlangte für ihre Mandantin 3500 Franken Genugtuung. Die Richterin sprach den Sanitäter frei und ihm eine Genugtuung von 4000 Franken zu.

«Seine Aussagen waren von Anfang an nachvollziehbar sowie differenziert und werden im Gutachten vom Rechtsmedizinischen Institut bestätigt. Die Klägerin hingegen hat sich in mehrere Widersprüche verwickelt. Auch war ihr Puls während der Fahrt trotz der angeblichen Angstzustände gleichmässig ruhig gewesen», so die Urteilsbegründung.