Über 1000 Laptops sind wieder wie neu: Der Verein «Wir lernen weiter» verschenkt alte Laptops an Bedürftige

Das Projekt hat sich in den vergangenen acht Monaten gewaltig entwickelt und Tobias Schär gefordert. «Angefangen habe ich im Elternhaus, wo ich im Frühling noch wohnte. Mittlerweile habe ich den Verein ‹Wir lernen weiter› gegründet, in dem sich neben mir weitere acht Personen in verschiedenen Bereichen für die Sache engagieren. Im ehemaligen Pfarrhaus konnte ich nicht nur eine Wohnung für mich mieten, sondern auch das Dachgeschoss für unsere Zwecke einrichten.»

Der 26-jährige Tobias Schär hat eine Mission: «Vielen Menschen in unserem Land bleibt der Zugang zur digitalen Welt verwehrt, weil ihnen die finanziellen Mittel zur Beschaffung der entsprechenden Infrastruktur fehlen. Das darf nicht sein. Mit unserem Projekt ‹Wir lernen weiter› wollen wir dazu beitragen, das zu ändern.» Der Gedankenblitz kam dem jungen Merenschwander Ende März im Lockdown: «Als wegen der Pandemie die Schulen geschlossen wurden, fragte ich mich: Was machen jetzt minderbemittelte Eltern, die sich die nötigen Geräte fürs Homeschooling ihrer Kinder nicht leisten können?»

Jedem Gerät wird zudem eine spezifische Betriebsanleitung beigelegt. «Damit kann der Benutzer den Laptop in Betrieb nehmen und er sieht daraus auch, wo und wie er allenfalls weitere für seine Arbeit nötige Gratis-Tools herunterladen kann. Einen weiteren Support können wir nach der Auslieferung aber aus zeitlichen Gründen nicht leisten», erklärt Schär.

Für den Initianten von «Wir lernen weiter» ist das, was er tut, mittlerweile mehr als bloss ein soziales Engagement: «Mit unserer Tätigkeit wird mir immer deutlicher bewusst, wie auch in unserem Land benachteiligte Menschen im Stich gelassen werden. Meiner Meinung nach ist der Zugang zur digitalen Welt heute für die berufliche Wiedereingliederung und Weiterbildung, sowie auch im Migrationsbereich, unabdingbar», findet Schär. Deshalb müsste allen Leuten ermöglicht werden, an der digitalen Transformation mitzumachen.

Sozialämter möchten nur wenig investieren

«Wenn beispielsweise Stellensuchende sich kaum oder nur schwer bewerben können, weil die EDV-Infrastruktur fehlt und sie so länger arbeitslos bleiben, steigen die Ausgaben im Sozialbereich. Ergo müssten doch der Staat und die Sozialämter eingreifen.» Doch diese, bilanziert Schär aufgrund seiner Erfahrungen, seien diesbezüglich mit Investitionen sehr zurückhaltend. So gesehen übernehme sein Verein mit der Vermittlung von EDV-Infrastruktur ein Stück weit eine Gemeindeaufgabe.

Der Verein habe den Kontakt mit Gemeinden in der ganzen Schweiz gesucht. «Die Gemeinden, beziehungsweise deren Sozialämter, sollten die Leute kennen, die von unserem Engagement profitieren könnten.» Mittlerweile hat der Verein bereits mit über 100 Gemeinden in der ganzen Schweiz entsprechende Vereinbarungen abschliessen können.

«Warum soll unsere Gemeinde bezahlen?»

«Wir lernen weiter» bietet den Sozialämtern aufbereitete Geräte an, welche diese dann selbst an Bedürftige verteilen können. «In diesem Fall», erklärt er, «verrechnen wir pro versendetes Gerät 150 Franken, um unseren Aufwand zu decken. Portokosten sind inbegriffen. Das sehen allerdings nicht alle Gemeinden gerne.» So hätten ihm schon Sozialvorsteher aus Gemeinden in der Region zu verstehen gegeben: «Warum soll unsere Gemeinde solche Geräte vermitteln und dafür noch bezahlen? Wir schicken die Bedürftigen lieber direkt bei Ihnen vorbei. Dann erhalten sie die Geräte gratis und unsere Gemeinde kann sich die Ausgaben sparen.» «Für solche Reaktionen», sagt Tobias Schär, «fehlt mir schlichtweg das Verständnis.». Schär: «Jede Gemeinde weiss, dass für 150 Franken auf anderem Weg kein Gerät beschafft werden kann.»