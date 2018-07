In den nächsten knapp zwei Wochen werden die U19-Europameisterschaften im Frauenfussball in der Schweiz ausgetragen. Es ist nach 2006 bereits das zweite Mal, dass dieses Turnier in der Schweiz stattfindet. Im Gegensatz zur Premiere vor 12 Jahren befindet sich diesmal ein Austragungsort im Aargau. Das Stadion Niedermatten in Wohlen wurde neben Biel, Yverdon-les-Bains und Zug als Spielort auserkoren.

Drei Spiele werden in Wohlen ausgetragen. Die ersten beiden finden heute statt – Spanien gegen Norwegen um 15 Uhr und die Schweiz gegen Frankreich um 18:15 Uhr. Am Dienstag (18:15 Uhr) werden die Schweizerinnen ihr letztes Gruppenspiel gegen Norwegen ebenfalls in Wohlen bestreiten. Die Gastgeberinnen werden versuchen, sich in der gut besetzten Gruppe mit den Titelverteidigerinnen aus Spanien und den Vorjahresfinalistinnen aus Frankreich für die Halbfinals zu qualifizieren.

Bereits vor gut zwei Jahren wurden die Verantwortlichen des FC Wohlen vom Schweizerischen Fussballverband angefragt, ob sie als Spielort Teil der U19-Frauen-EM sein möchten. «Wir mussten nicht lange überlegen. Für uns war klar, dass wir dabei sein wollen. Das ist eine gute Gelegenheit, unseren Verein und die Gemeinde Wohlen zu präsentieren. Wir haben ein schönes Stadion und wer weiss, wenn wir uns als Organisator bewähren, finden vielleicht künftig weitere internationale Partien bei uns statt», sagt Serena Forgione, Geschäftsstellenleiterin des FC Wohlen. Sie hatte in den Reihen des FC Wohlen die meisten Arbeiten im Zusammenhang mit der EM zu erledigen.

«Allein für die EM-Spiele gibt es von der UEFA ein 90-seitiges Manual mit Informationen und Vorgaben. Da ist zum Beispiel geregelt, wie hoch der Rasen sein und wie er gemäht werden muss», so Forgione. «Es ist ein Riesenaufwand, diese EM zu organisieren. Den grössten Teil der Aufgaben hat jedoch der Schweizerische Fussballverband übernommen. Vom FC Wohlen sind lediglich drei, vier Personen richtig intensiv in die Vorbereitungen involviert gewesen.» An den EM-Spieltagen stehen aber trotzdem 50 bis 60 Helferinnen und Helfer aus der Region im Einsatz.

Eröffnungsfeier als Highlight

Und was dürfen die Zuschauer von den Spielen im Stadion Niedermatten erwarten? «Der Frauenfussball liegt im Trend. Bei diesen drei EM-Spielen kann man jetzt einmal hautnah dabei sein», sagt Forgione «Ein Highlight ist sicherlich das Eröffnungsspiel heute zwischen der Schweiz und Frankreich. Vorgängig findet dazu auch die offizielle Eröffnungsfeier statt, bei der es eine Show auf dem Platz geben wird.» Auch für die Verpflegung und das Rahmenprogramm wird gesorgt. So sind am kommenden Dienstag gleich mehrere Spielerinnen des Schweizer Frauen-A-Nationalteams für ein Training in Wohlen zu Gast. «Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall», sagt Forgione.