«Es ist schon eine tolle Sache, den eigenen Turnverein auf den Werbebildern zu sehen», findet Gabriel Wietlisbach, Präsident des Turnvereins Dottikon. Dabei zeigt er die professionellen Bilder, die im Rahmen des Profi-Fotoshootings entstanden sind. Zustande gekommen sei die Aktion wegen des Vereinsmitglieds Jörg Sennrich. Dieser ist gleichzeitig Präsident des Aargauer Turnverbandes und im OK als Vizepräsident des ETF2019. Als Aushängeschild für das Eidgenössische Turnfest 2019 schlug Sennrich seine Dottiker Turnkollegen vor. Im nächsten Jahr richtet Aarau das Fest für die ganze Schweiz aus. «Das passt gut, Dottikon ist ja in der Nähe», findet Wietlisbach.

Die Geräte stehen bereit, die Matten liegen darunter. Darum herum laufen sich die Turnerinnen und Turner warm. Dann nehmen sie ihre Positionen ein. An den Hebefiguren wird hier und da ein wenig gefeilt, die Trainerin checkt noch einmal das Gesamtbild, dann sind alle bereit. Das Fotoshooting mitten in der Turnhalle Risi kann losgehen. Denn nicht ohne Stolz kann der TV Dottikon berichten: Seine Turnerinnen und Turner sind die Werbegesichter für das Eidgenössische Turnfest 2019 (ETF) in Aarau.

Eine besondere Erfahrung

Oberturnerin Patricia Wietlisbach war eines der Models. «Das Shooting war schon eine spezielle Erfahrung. Wir mussten auf den Punkt parat sein, das ist gar nicht so leicht. Aber der Fotograf war toll und die Atmosphäre angenehm. Es hat viel Spass gemacht», berichtet sie. Dieser Auffassung ist auch die 15-jährige Chiara Cardiello, die in der Sparte Jugend und Gerätekombination turnt. Ihre Disziplinen sind Boden und Sprung. «Bei den Aufnahmen habe ich mich ganz gut gefühlt. Es war auch gar nicht so schwierig. Ich habe eine Pose vorgeschlagen und der Fotograf hat sie dann aufgenommen.» Die Turnenden sind sich einig, dass es eine besondere Erfahrung war, bei so einer Werbekampagne dabei zu sein. «Jetzt sind wir immer stolz, wenn wir unterwegs unsere Bilder sehen», freut sich Präsident Wietlisbach.

Alpenpower am Turnerabend

Doch nicht nur das ETF2019 wirft seine Schatten voraus, zurzeit trainiert der Verein zudem für ein Ereignis, das ebenfalls weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt ist: den Turnerabend. Am 23. und 24. November wollen die turnenden Vereine ihr Publikum mit ihrem Programm «Alpenpower» begeistern. «Wir nehmen die Zuschauer an drei Vorstellungen mit auf einen Ausflug auf die Alp. Zu Programmpunkten wie ‹Heidi und Geissenpeter›, ‹Müeh met de Chüeh› oder ‹Skiheil› haben wir uns einiges einfallen lassen», sagt OK-Präsident Gabriel Wietlisbach. Seit April laufen die Vorbereitungen für den alle zwei Jahre stattfindenden Anlass.

Nachdem das Motto festgestanden habe, sei dem OK die Idee gekommen, dass für einen Ausflug Wegweiser hilfreich seien. «Also werden uns die Hinweisschilder durch den Abend begleiten, ebenso eine Alphütte. Das Deko-Team hat tolle Arbeit geleistet», so Wietlisbach. Bis zum Turnerabend trainieren die rund 160 Turnenden, damit die Gäste einen spannenden Ausflug auf die Alp erleben können. Dort können die Turnerinnen und Turner beweisen, dass sie eben nicht nur auf Plakaten, sondern auch live und in action eine gute Figur machen.

Mehr Infos zum Turnerabend gibts online unter www.tvdottikon.ch. Fotos und Infos zum Eidgenössischen Turnfest 2019 unter aarau2019.ch.