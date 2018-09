Eichen, Buchen, Hasel und einige andere Baumarten wachsen auf Christine Schmids Plantage in Unterlunkhofen. Was man den Bäumen aber nicht ansieht: Unter ihren Wurzeln schlummern Schätze. Dort wachsen nämlich Trüffel. Anders als bei einem Goldschatz, muss man auf diese Kostbarkeiten aber lange warten. Es dauert rund zehn Jahre, bis die Pilze geerntet werden können. Denn sie gehen mit den Feinwurzeln ihrer Wirtspflanzen, meistens Laubbäume, eine Verbindung ein und wachsen dort unter der Erde, in bis zu 25 Zentimetern Tiefe. Schmid hat noch ungefähr fünf Jahre Wartezeit auf die eigenen Trüffel vor sich. Dies zeigt gut, dass man definitiv Optimist sein muss, um eine eigene Trüffelplantage zu betreiben. «Wer setzt schon etwas und wartet dann zehn Jahre auf das Ergebnis», lacht Schmid.

700 Franken pro Kilogramm

Aber auf diese Kostbarkeiten lohnt es sich zu warten. Sie sind in der Haute Cuisine sehr beliebt. Ein Kilogramm kostet auf dem Markt ungefähr 700 Franken. Auch wenn Schmid von ihrer Plantage noch nichts ernten kann, verkauft sie an drei Märkten eigene Trüffel. Diese sammelt sie mithilfe ihrer drei Trüffelhunde in den Freiämter Wäldern. «Dieses Jahr gibt es nicht so viele Trüffel, weil es so trocken war», erzählt die naturverbundene Hausfrau. Trotzdem hat sie schon mehrere gefunden und präsentiert die wertvollen Stücke.

Einige haben tiefe Einkerbungen von Hundekrallen. Das macht die Pilze aber keineswegs weniger kostbar: «Manche Leute kaufen nur diese Trüffel, so können sie sicher sein, dass der Hund sie gefunden hat.» Denn ein Hund riecht mit seiner empfindlichen Nase, wann die Trüffel reif sind. «Finde ich einen Trüffel, aber der Hund geht daran vorbei, dann lasse ich ihn sein. Der schmeckt nach nichts», sagt die Unterlunkhoferin. Finden kann man Trüffel aber auch ohne einen Hund. Es gibt rötliche Trüffel-Fliegen, die sich in die Nähe der reifen Pilze begeben.

Kurse für Trüffelsucher

Dafür sollte man aber bereits wissen, wo es Trüffel haben könnte. Zudem muss man die Pflanzen kennen: «Wer die Bäume nicht kennt, findet wahrscheinlich nie einen Trüffel.» Die Kostbarkeiten sind nämlich nicht nur tief in der Erde versteckt, sondern suchen sich nur bestimmte Bäume als Wirtspflanzen aus. So muss man Vorkenntnisse haben, wenn man sich auf die Suche nach den verborgenen Schätzen macht. Auch mit Trüffelhund ist es kein einfaches Unterfangen. «Man muss den Hund lesen können, das ist schwierig.»

Ihre Tricks teilt Schmid auch mit anderen interessierten Trüffelsuchern. Sie gibt, je nach Nachfrage, zwei- bis dreimal jährlich Kurse. Dabei konzentriert sie sich auf das Sammeln, sowie den Umgang mit den Trüffeln und auf das Ausbilden des Hundes. Vor fünf Jahren beschloss Schmid, eine eigene Plantage zu starten. Sie kaufte Bäume, die Sporen der Pilze unter ihre Wurzeln geimpft bekamen, und pflanzte diese. Nun hat sie ungefähr 1200 Trüffelbäume. Wie viele Trüffel sie davon effektiv wird ernten können, ist aber noch unklar.

Weil Nachbarn sich wegen des Schattenwurfs beschwert hatten, stellte Schmid ein Baugesuch. Das wurde abgelehnt. Weil sie keine Bäuerin ist, darf sie keine eigene Plantage betreiben. Sie fand aber in Bauer Marcel Kuhn aus Waldhäusern den perfekten Partner für das Projekt. Gemeinsam konnten sie das Problem umgehen: Er pachtete das Land, auf dem die Plantage steht. So wurde das Baugesuch bewilligt. Der Prozess bis hin zur Bewilligung zog sich über fast drei Jahre hin und war für beide sehr mühsam.

Pure Natur

Für die beiden ist es unverständlich, dass jemand etwas gegen die Plantage haben könnte. «Wir verwenden keine Spritzmittel oder Dünger. Das ist Natur pur», erzählt Kuhn, der Schmid tatkräftig bei den Arbeiten auf der Plantage unterstützt. «Es ist schade, dass wir für die Bewilligung so einen Handstand machen mussten, dabei tun wir der Natur doch etwas Gutes.» Die angepflanzten Bäume bieten nicht nur den Delikatessen, sondern auch Wildtieren einen natürlichen Lebensraum. «Wir würden uns wünschen, dass Menschen, die den Mut haben, eine eigene Plantage aufzuziehen, einen einfacheren Weg haben.»