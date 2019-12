Trotz Regen und Windböen: Der «Glüehwii-Träff» ist ein Besuchermagnet

In Sarmenstorf treffen sich die Einwohner in der stressigen Weihnachtszeit gern am Glühwein-Treff mitten im Dorf. Nach 18 Uhr wird die Schlange vor dem liebevoll mit Lichterketten und Weihnachtsdekoration geschmückten Glühweinstand zusehends länger.

Entspannt miteinander plaudernd warten die Leute bis sie an der Reihe sind. Die Auswahl fällt schwer: Glühwein, rot oder weiss, vielleicht soll es doch ein Kaffee-Baileys sein oder lieber ein alkoholfreier Apfelpunsch? Nebenan am Imbissstand ist die Nachfrage ebenfalls gross.

«Wir wollten in der Weihnachtszeit einfach einen Ort schaffen, an dem die Leute sich treffen können», erzählen die Organisatoren Vreni und Luigi Langone. Offensichtlich ist das gelungen, Luigi Langone fügt lachend hinzu: «Hier ist immer etwas los, sogar bei schlechtem Wetter.»

Schon am Eröffnungsabend, am 19. Dezember, war der «Glüehwii-Träff» sehr gut besucht. «Am Donnerstag waren sicher 150 Personen hier», berichten Priska Kaufmann Roggwiller und Daniel Roggwiller, die den Imbiss-Stand am Treff führen.

Selbst Regen und Windböen am Freitag schreckten viele Besucher nicht ab. «Da war nicht ganz so viel los wie heute am Samstag», stellt Luigi Langone fest, «aber es war kein schlechter Abend.»

Auf die Frage, wie der «Glüehwii-Träff» zu Stande kam, antwortet Vreni Langone: «Das war eine Schnapsidee am Küchentisch. Wir fanden, ein Glühweinstand ist gut, damit die Leute im Dorf einen schönen Treffpunkt haben.» Dieser Gedanke habe sich glücklicherweise ganz unproblematisch umsetzen lassen. Als Marktfahrer hatte das Ehepaar den passenden Anhänger schon parat.

«Bereits im ersten Jahr kam der Treff gut an, es war super», teilen die Langones nicht ohne Stolz mit. Der Lindenplatz sei ideal, schliesslich liege er im Dorfzentrum. «Ausserdem ist hier der grosse Parkplatz und dazu eine Bushaltestelle. Besser geht es gar nicht.» Zu den Besuchern damals zählten auch Priska Kaufmann Roggwiller und Daniel Roggwiller. Sie wandten sich mit ihrer Idee, etwas zu essen anzubieten, an die Langones, die gleich zustimmten.

Nun gibt es seit 2018 am Lindenplatz beispielsweise leckeres Raclette-Brot, Würstli-Brot und auch Lebkuchen als kulinarische Ergänzung zu den Getränken. Den zünftigen Stand baute Daniel Roggwiller selbst. «Aber grösser soll der Treff nicht werden, das wird sonst einfach zu viel», betonen die vier Organisatoren.

Seit dem ersten «Glüehwii-Träff» 2017 habe sich aber einiges an der Ausstattung getan. «Wir haben einen Windschutz an den Ständen aufgebaut, der Wind lässt es manchmal recht unangenehm kalt werden», informiert Priska Kaufmann Roggwiller. Nicht zu vergessen sei das WC. «Das ist sogar beheizt.»

Zufriedene Besucher und harmonische Stimmung

Bei den Sarmenstorfer Einwohnern ist der Treff beliebt. «Seit Donnerstag war ich jeden Abend am Treff», sagt Simon Kühni. Auch Roger Wiederkehr befindet: «Es ist super hier, mir gefällt es sehr gut.» Regula Hurter und Brigitte Hunziker loben die schönen, weihnachtlichen Dekorationen.

Sogar aus Winterthur ist ein Besucher dabei. «Ich bin hier mit einem Kollegen, der in Sarmenstorf wohnt. Weil ich noch fahren muss, gibt es für mich den alkoholfreien Apfelpunsch», so Jann Hug. Am wenigsten nachgefragt sei Mineralwasser, sagt Luigi Langone mit einem Augenzwinkern.

Der Treff wartet in diesem Jahr mit einem kleinen Programm auf. «Am 23. Dezember findet hier ab 17:30 Uhr das Adventsfester statt», sagt Vreni Langone. «Und am 29. Dezember um 18 Uhr werden die Wendelinshörner eine Kostprobe ihres Könnens geben.» Die vier Organisatoren sind sich einig: «Die Stimmung am Treff ist immer harmonisch und friedlich, wie man es sich wünscht. Um 21 Uhr ist Schluss, dann wird die letzte Runde eingeläutet.»