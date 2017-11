Stadtammann Raymond Tellenbach zeigte sich zufrieden, als er nach nicht einmal einer Stunde schon zum letzten Traktandum der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. Dezember Stellung nahm: «Wir haben uns viel Mühe gegeben mit dem Budget.» Und die Mühe hat sich gelohnt. Das negative operative Ergebnis von 1,477 Millionen kann, dank einer ausserordentlichen Entnahme aus der Aufwertungsreserve, auf 185 550 Franken reduziert werden.

Durch den Steuerfussabtausch zwischen dem Kanton und den Gemeinden sinkt der Steuerfuss in Bremgarten von 97 auf 94 Prozent, was auf das Gesamtergebnis aber keine weiteren Auswirkungen hat. Dazu Tellenbach: «Unter dem Strich stehen wir in etwa gleich da wie im Vorjahr.» Allerdings machte der Stadtammann keinen Hehl daraus, dass aufgrund der Abschreibungen im Zusammenhang mit der Sanierung der Badanstalt Isenlauf voraussichtlich ab 2019 mit einer Erhöhung des Steuerfusses gerechnet werden muss.

Strom vom Sporthallendach

Hätten mehr als die vermeldeten sechs Gemeinden einen Vertrag über die Zusammenarbeit in Sachen Badanlagen Isenlauf mit Bremgarten vereinbart (AZ vom 9. November), dann könnte die Stadt allein an diesem Posten 324 000 Franken sparen.

Geld, das die Bremgarter gut gebrauchen können. Muss doch im Laufe der nächsten vier Jahre das Mobiliar im Schulhaus Promenade ersetzt werden (Fr. 180 000) und soll auf der Sporthalle Isenlauf eine Photovoltaikanlage installiert werden (Fr. 140 000). Letztere Investition hat immerhin den Vorteil, dass sie in den Folgejahren gratis den Strom für die Sportanlage liefert.

In den vergangenen zehn Jahren hat Bremgarten 640 neue Steuerdossiers gewonnen. Das ist einerseits erfreulich, bedeutet aber andererseits, dass das Gemeindesteueramt mit den bestehenden Stellen unterdotiert ist. Ein Ausbau um 50 Stellenprozente ist dringend notwendig. Ebenso stösst der Werkhof an seine Leistungsgrenzen. Da soll die Gemeinde einer Personalerweiterung um 40% zustimmen.

Wenn die Versammlung am 14. Dezember der Revision und Tarifanpassung des Parkierungsreglements zustimmt, dann dürfte allerdings einiges an Barem in die Stadtkasse gespült werden. Die Tarife für dauerhaftes Abstellen am Tag und diejenigen für die Nacht werden von bisher 20 auf mindestens 40 Franken erhöht.

Die Gebühr für Dauerparkierungen Tag und Nacht steigen von 30 auf mindestens 60 Franken. Das zeitlich begrenzte Parkieren auf bewirtschafteten Feldern wird neu mindestens einen Franken pro Stunde kosten und nicht mehr mindestens 20 Rappen. Die Tageskarten sind weiterhin für fünf Franken zu haben.

Solide Ortsbürgerschaft

Die Ortsbürgergemeinde hält ihre Versammlung am 5. Dezember ab. Dabei darf sie einem ausgeglichenen Budget zustimmen mit einem Ertragsüberschuss von 432 800 Franken und einer Einlage von 700 000 Franken in den Erneuerungsfonds. Ausserdem wählt sie die Mitglieder der Finanzkommission, für welche sich die drei Bisherigen Patrik Nauer, Priska Schindler und Thomas Keusch sowie die Neuen Stefan Birchmeier und Andreas Koch zur Verfügung stellen.

Verdiente Persönlichkeiten bewerben sich um das Ortsbürgerrecht von Bremgarten: Roger Russenberger, der Präsident der Stadtmusik, mit seiner Tochter Jorina, zudem die Mitglieder der Pontoniere Bremgarten René Frischknecht mit Ehefrau Erika, Patrik Wendel mit seiner Tochter Jael, Mirco Wendel und der Präsident der Pontoniere, David Wietlisbach, zusammen mit seinem vier Monate alten Sohn Armon.