Trostpflaster für ausgefallenen Auszug: Samichlaus erzählt seine Geschichte per Video

Normalerweise herrscht im Pfarrsaal vorweihnachtliches Gewusel, wenn sich die Chläuse und Schmutzli für ihre Einsätze vorbereiten. Die Schmutzli helfen einander, ein Gewand in der richtigen Länge auszusuchen, während die Chläuse geschminkt werden. Zwischendurch wirft jeder noch einmal einen Blick auf den Einsatzplan, isst eine Kleinigkeit und schaut nach, ob die richtige Anzahl Ruten im Sack verstaut ist.

In diesem Jahr ist der Verein Jufo, der den Anlass organisiert, coronabedingt in den grösseren Pfarreitreff ausgewichen. Muriel Willborn, die Vereinspräsidentin vom Jufo, berichtet: «Dort haben wir einen Bereich für die Chläuse und einen für die Schmutzli. Die kommen nach Zeiten gestaffelt, damit nicht zu viele Personen auf einmal zusammen sind.» Zudem habe jeder der Beteiligten sein eigenes Gewand und einen festen angeschriebenen Platz.

Digitalisierung für den Samichlaus-Anlass

2020 läuft vieles beim Sarmenstorfer Samichlaus, der vom Verein Jufo organisiert wird, anders ab als gewohnt. Grund dafür ist die Coronapandemie, die alle Menschen zur sozialen Distanz zwingt. «Seit September macht sich das OK Gedanken, ob und wie der Anlass ablaufen kann. Nach den strikteren Massnahmen Ende Oktober war klar, dass es keinen Auszug aus der Wendelinskapelle geben wird», führt Willborn aus.

Anmeldung erfolgte erstmals online

Mit der Entscheidung, ob der Samichlaus Familien besuchen werde, wartete der Verein die Anmeldungen ab. Diese erfolgte dieses Jahr erstmals digital über die neue Website des Vereins. «Wir haben viel diskutiert und uns die Entscheidung nicht leicht gemacht», erinnert sich die Vereinspräsidentin. «Letztendlich war es uns einfach wichtig, den Kindern ein Leuchten in die Augen zu zaubern.» Denn die Kinder hätten in den letzten Monaten auf vieles verzichten müssen. «Wir Erwachsenen verstehen ja besser, worum es bei dieser Pandemie geht», so Willborn, «die Jüngeren können es vielleicht nicht immer nachvollziehen.»

Aus diesem Grund möchte der Jufo den Kleinen zumindest eine kleine Freude bereiten. Und wie der Verein im Vorfeld erfahren konnte, freuen sich die Familien, die sich angemeldet haben, schon sehr auf den Samichlaus.

Allerdings laufen die Besuche anders ab als gewohnt, der Nikolaus gehe nicht in die Häuser, stattdessen werde es Gartenbesuche auf Abstand mit begrenzter Personenanzahl geben – gemäss den Richtlinien. In die-sem Jahr begleitet ihn nur ein Schmutzli, üblich wären drei.