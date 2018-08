Ursprünglich sind Steinhaufen als Grabdenkmäler aufgeschichtet worden. Später dann haben die Menschen ihre Alpweideflächen von Steinen befreit und damit gleich Trockenmauern als Einzäunung gebaut. So konnte das Vieh nicht davonlaufen oder über einen Felsen stürzen. Zugleich wurde Lebensraum für viele verschiedene Lebewesen geschaffen. Die Technik, Wände und Mauern ganz ohne Mörtel oder andere Zusätze zu bauen, ist eine uralte Handwerkskunst. Sie kam vor allem in bäuerlich geprägten Gegenden vor, wo die technischen und logistischen Möglichkeiten der grossen Städte nicht vorhanden waren.

Der Naturverein Sarmenstorf, unter fachkundiger Leitung von Marc Erni, hat unterhalb des Erushofes eine zweistufige, fünf Meter lange Mauer nach dieser alten Technik erbaut. Kleine Finessen wie ein Igelschlupfloch oder eine Öffnung für Mäuse wurden bewusst eingebaut. Um die Mauer sind Baumstämme für Wildbienen angelegt. Auch Obstbäume und die angrenzende Hecke bieten viel Lebensraum. Neben Igeln, Mäusen und Bienen finden hier Eidechsen, Schmetterlinge, Blindschleichen, Ameisen und viele andere kleinere und grössere Wildtiere ein neues Daheim.

Nun können kleine und grosse Forscher jeden Tag spannende Szenen bei den Steinen erleben. «Ein klein bisschen mehr Biodiversität, also biologische Vielfalt, ist entstanden», freut sich der Verein. Am 14. Oktober lädt er alle Interessierten ein, in einer zweistündigen Führung mehr über das Handwerk zu erfahren. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Kirchenparkplatz. (az)