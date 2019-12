Treibt ein Brandstifter sein Unwesen? Polizei nimmt Verdächtigen fest

Es ist bereits die zweite Brandserie, die Merenschwand dieses Jahr über sich ergehen lassen muss. Hier die Geschehnisse in chronologischer Reihenfolge:

16. August: Der erste Brand wird in der Nacht auf Freitag, 16. August, in der Halle des Gartenbaubetriebs Rainer Heggli AG gelegt. Die Räume gehören der Kistenfabrik Merenschwand, die nebenan ihre Werkstatt hat. An über 20 Stellen wird Feuer entfacht. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr können die Brandherde schnell gelöscht werden. Dennoch entsteht grosser Schaden beim Gartenbaubetrieb, unter anderem Wasserschaden wegen des Einsatzes der Feuerwehr und der Sprinkleranlagen. Die Kistenfabrik bleibt weitgehend verschont.

17. August: In der Nacht steht eine Thuja-Hecke bei einem Einfamilienhaus in Flammen. Sie brennt auf über zehn Metern Länge nieder. Die Feuerwehr kann das Feuer rasch löschen. In derselben Nacht brennt die Waldhütte komplett ab. Der Totalschaden am Gebäude beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken.

19. August: Ein verhafteter 22-jähriger Schweizer und seine 17-jährige Freundin gestehen, die Brände gelegt zu haben. Sie werden von der Staatsanwaltschaft angezeigt. Merenschwand kann aufatmen.

1. Dezember: Das älteste Haus des Dorfes fängt am Morgen kurz vor 5 Uhr Feuer und brennt komplett nieder. Die Feuerwehr kann nur das Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Es entstehen mehrere Hunderttausend Franken Schaden. Die Brandursache ist noch unklar.

2. Dezember: Erst steht eine Bank am Kirchplatz in Flammen, danach ein ehemaliger Stall an der Rozenstrasse. Dank des schnellen Feuerwehreinsatzes bleibt der Schaden gering. In derselben Nacht wird der 22-jährige Täter vom August vorläufig festgenommen. Nun laufen die Ermittlungen. (awe)