Um den letzten Schultag gebührend zu feiern, fuhren die Bau- und Landmaschinenmechaniker am Montagmorgen mit ihren Traktoren, Baggern und Mähdreschern quer durch Wohlen. Der Konvoi aus geschmückten Fahrzeugen, die laut hupend die Zentralstrasse entlang fuhren, ist seit Jahrzehnten Tradition.

Auf der Facebookseite der az wurde das Video des Umzugs bis Freitag über 14 500 Mal aufgerufen, 270 Mal mit «Gefällt mir» markiert und 60 Mal kommentiert. Die einen entdeckten ihre Freunde und Familienmitglieder im Video, andere fachsimpelten über Auspuffrohre, erinnerten sich an ihre eigene Lehrzeit oder bezeichneten den Konvoi als «cooli Sach».

Gar nicht «cool» findet der Wohler FDP-Gemeinderat Bruno Breitschmid den Konvoi. In seinem Facebook-Kommentar schreibt er, dass die Traktoren den Verkehr behindern und sich die Lenker durch das Hupkonzert und das Zuparken von Strassen widerrechtlich verhalten würden. Er kritisiert ausserdem, dass der Konvoi am gleichen Tag wie der Frühlingsmarkt stattfand, wenn der Verkehr ohnehin schon eingeschränkt gewesen sei. Und: «Da heisst es doch immer, die Jungen engagieren sich für Umweltschutz, dieses Beispiel ist jedoch das Gegenteil.»

Einmal ein Auge zudrücken

Philipp Dössegger ist im vierten Lehrjahr und einer der Konvoi-Fahrer. Er kann Breitschmids Kritik nicht nachvollziehen: «Unser Lehrer meinte, dass der Umzug schon seit rund 30 Jahren veranstaltet wird. Es ist eine schöne Tradition.» Sie hätten bei der Planung der Route festgestellt, dass der Frühlingsmarkt am gleichen Tag stattfindet. «Aber wir können uns das Datum von unserem letzten Schultag nicht aussuchen.» Zuvor seien die Lehrlinge auch immer bemüht gewesen, die Route möglichst kurz zu halten und nicht der Zentralstrasse entlang zu fahren.

Alfred Suter ist Lehrlingsobmann an der Berufsschule. Er nimmt die Bau- und Landmaschinenmechaniker in Schutz: «Der Konvoi findet nur einmal im Jahr statt und das im Anschluss an eine intensive, vierjährige Ausbildung. Da kann man doch ein Auge zudrücken.» Die Lehrlinge seien sich der Verkehrsregeln bewusst, und auch die Schulleitung sei über den Ablauf des Umzugs informiert gewesen.