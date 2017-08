Der damals 65-jährige Max Käppeli war an jenem Tag kurz nach 15 Uhr in Zürich zu einem Rundflug gestartet. Er sass alleine im Flugzeug. Käppeli flog über Bern in die Walliser Alpen und zurück. Laut Aufzeichnungen der Flugverkehrsleitstelle ist dabei alles normal verlaufen. Beim Landeanflug kurz vor 17 Uhr gab es allerdings Probleme. Rund 500 Meter von der Piste 14 entfernt flog die Maschine plötzlich in einem steilen Winkel zu Boden und zerschellte.

Wie sich im Zuge der Unfalluntersuchung später herausstellte, hatte Max Käppeli offensichtlich einen Herzinfarkt erlitten und war vermutlich schon vor dem Aufprall des Flugzeuges verstorben.