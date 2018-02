Wer einen neuen Mixer brauchte oder auch nur eine einzelne, vielleicht spezielle Schraube, der war und ist bis heute bei Klausner in Muri gut bedient. Unzählige Gebrauchsgegenstände für Küche, Keller und Wohnung reihen sich in den Regalen. Für die Werkstatt sind qualitativ hochstehende Geräte zu haben, aber auch Schrauben, Muttern, Federn, alles eben, was der Heimwerker so braucht. Immer inklusive: Beratung und eine traumwandlerische Sicherheit, genau die richtige Schraube, genau die passende Unterlagsscheibe in den vielen Schachteln zu finden.

Aber diese Quelle wird versiegen: Ab Aschermittwoch, 14. Februar, beginnt die Liquidation der total 12'000 Artikel, wie Klausners mitteilen. 28 Jahre haben sie das Geschäft geführt, jetzt geht diese Ära zu Ende.

20 Prozent auf fast alles

Das reguläre Sortiment wird mit 20 Prozent Rabatt verkauft, ausgenommen Weber-Grills, auf die es 15 Prozent Ermässigung gibt. Nicht liquidiert werden Gas- und Sodastream-Füllflaschen. Nach dem Abverkauf wird der Laden am Wiliweg 1 in Muri umgebaut: Es entstehen ein Ausstellungs- und Sitzungsraum sowie eine Werkstatt und Büros der Klausner Muri AG. Bereits 2015 hat Fredy Klausner von seinen Eltern den Fachbereich Schliesstechnik übernommen und erfolgreich etabliert.

Keine Nachfolge gefunden

Lisbeth und Peter Klausner erreichen dieses Jahr das Pensionsalter. Während ihr Sohn den Fachbereich Schliesstechnik weiterführt und ausbaut, konnte für das Ladengeschäft mit Haushaltsgeräten und Werkzeugen keine Nachfolgelösung gefunden werden. «Die Rahmenbedingungen für die Übernahme eines Detailhandelgeschäftes sind in der heutigen Zeit schwierig geworden», halten Klausners fest. Das habe zur Folge, dass nun das Haushalt- und Werkzeugsortiment liquidiert wird.

Lisbeth und Peter Klausner bedanken sich zusammen mit dem Ladenpersonal bei ihrer Kundschaft aus Muri und der ganzen Region für die jahrelange Treue zum Fachgeschäft. «Viele schöne Begegnungen werden in guter Erinnerung bleiben.»